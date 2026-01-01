English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..జీతాల పెంపుపై ఎట్టకేలకు స్పందించిన మోదీ సర్కార్..ఏం చెప్పిందంటే?

8th Pay Commission Salary Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటు దిశగా కీలక అడుగులు పడ్డాయి. దీనివల్ల దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది ఉద్యోగుల జీతభత్యాల్లో భారీ మార్పులు రానున్నాయి. ఈ కొత్త వేతన సంఘం గురించి ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న తాజా సమాచారం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నివేదికల ప్రకారం.. 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు జనవరి 1, 2026 నుండి అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే, దీనిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంకా అధికారికంగా ఎటువంటి తుది తేదీని ఖరారు చేయలేదు. సాధారణంగా ప్రతి పదేళ్లకు ఒకసారి వేతన సంఘాన్ని సవరిస్తుంటారు.

ఉద్యోగులందరి దృష్టి ఇప్పుడు "ఫిట్‌మెంట్ కారకం" పైనే ఉంది. కనీస ప్రాథమిక వేతనాన్ని నిర్ణయించడంలో ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం, ఈసారి ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 1.83 నుండి 2.57 వరకు ఉండవచ్చు. ఒకవేళ ఇది అమలైతే, ఉద్యోగుల కనీస వేతనం ప్రస్తుత స్థాయి కంటే గణనీయంగా పెరుగుతుంది. దీనితో పాటు పెన్షనర్లకు కూడా భారీ ప్రయోజనం చేకూరుతుంది.

సోషల్ మీడియాలో కరువు భత్యం నిలిపివేత గురించి వస్తున్న వార్తలను ప్రభుత్వం ఖండించింది. పెన్షనర్లకు, ఉద్యోగులకు అందే DA సురక్షితమని, అందులో ఎటువంటి కోత ఉండదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

జనవరిలోనే జీతాల పెంపు ఉంటుందా? అని ఎదురుచూస్తున్న వారికి ప్రభుత్వం పార్లమెంటులో స్పష్టతనిచ్చింది. ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఇప్పటికే కమిషన్ నిబంధనలను (Terms of Reference) జారీ చేసింది. ఈ కమిషన్ పూర్తి నివేదికను రూపొందించడానికి సుమారు 18 నెలల సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది. అంటే, పెరిగిన జీతాలు, పెన్షన్లు చేతికి అందడానికి ఉద్యోగులు మరికొంత కాలం వేచి ఉండక తప్పదు.

8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటు లక్షలాది కుటుంబాల్లో కొత్త వెలుగులు నింపనుంది. దీనికి సంబంధించిన అధికారిక నోటిఫికేషన్ వెలువడిన వెంటనే పూర్తి వివరాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి.

