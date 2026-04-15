8th Pay Commission New Update: కోటి మందికి పైగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల చిరకాల స్వప్నం 8వ వేతన సంఘం సాకారం దిశగా అడుగులు వేగంగా పడుతున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ప్రక్రియను యుద్ధ ప్రాతిపదికన చేపట్టినట్లు తాజా పరిణామాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. నియామకాలు, వినతి పత్రాల సమర్పణతో ఢిల్లీ వేదికగా పరిపాలనాపరమైన సందడి మొదలైంది.
8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటుపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది. తాజాగా ఆర్థికశాఖ పరిధిలోని 8వ వేతన సంఘంలో ఇద్దరు సమర్థులైన మహిళా అధికారులను నియమిస్తూ కేబినెట్ నియామకాల కమిటీ ఆమోదం తెలిపింది. ఈ నియామకాలతో వేతన సంఘం పనుల్లో వేగం పెరగడమే కాకుండా, ఉద్యోగుల ఆశలకు కొత్త రెక్కలు వచ్చినట్లయింది.
కేంద్ర ప్రభుత్వం అత్యంత వ్యూహాత్మకంగా వివిధ శాఖల నుండి అనుభవజ్ఞులైన అధికారులను వేతన సంఘం వైపు మళ్ళిస్తోంది. స్మితా మోల్ ఎంఎస్ (IAS): ప్రస్తుతం పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖలో డిప్యూటీ సెక్రటరీగా ఉన్న ఆమెను, 8వ సీపీసీలో అదే హోదాలో నియమించారు. ఈమె పదవీకాలం ఏప్రిల్ 14, 2029 వరకు లేదా తదుపరి ఉత్తర్వులు వచ్చేవరకు కొనసాగుతుంది.
అంబికా ఆనంద్ (ISS): ప్రస్తుతం ఉక్కు మంత్రిత్వ శాఖలో డైరెక్టర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న ఆమె, ఇప్పుడు వేతన సంఘం డైరెక్టర్గా బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. ఈమె పదవీకాలం అక్టోబర్ 13, 2030 వరకు ఉంటుంది. గతంలోనే అమిత్ సతీజా, నీరజ్ కుమార్ గ్యాగీ వంటి సీనియర్ అధికారులను సంయుక్త కార్యదర్శులుగా నియమించి ప్రభుత్వం తన పట్టును చాటుకుంది.
ఏప్రిల్ 14వ తేదీన ఒక అనూహ్య పరిణామం చోటుచేసుకుంది. జాతీయ మండలి సిబ్బంది విభాగం నిర్ణీత గడువు కంటే ముందే తమ 51 పేజీల భారీ విజ్ఞాపన పత్రాన్ని కమిషన్కు సమర్పించింది. జేసీఎం కార్యదర్శి శివ్ గోపాల్ మిశ్రా ఎక్స్ వేదికగా ఈ విషయాన్ని ప్రకటిస్తూ.. ఉద్యోగుల అవసరాలు, ఆకాశాన్నంటుతున్న ద్రవ్యోల్బణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని అత్యంత కీలకమైన ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశాం అని పేర్కొన్నారు. ఇందులో ప్రధానంగా 3.833 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్, కనీస బేసిక్ పే రూ. 69 వేలకు పెంచాలనే డిమాండ్లు ఉన్నట్లు సమాచారం.
నిబంధనల ప్రకారం 8వ వేతన సంఘం జనవరి 1, 2026 నుండి అమలులోకి రావాలి. ప్రస్తుతం అధికారుల నియామకం జరుగుతున్న తీరు చూస్తుంటే, ప్రభుత్వం కమిషన్ రిపోర్టును వీలైనంత త్వరగా తెప్పించుకుని నిర్ణయం తీసుకోవాలని భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనివల్ల దాదాపు 48 లక్షల మంది కేంద్ర ఉద్యోగులు, 67 లక్షల మంది పెన్షనర్లు నేరుగా లబ్ధి పొందనున్నారు.