English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • 8th Pay Commission Big News: బడ్జెట్‌లో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌షాక్.. ఈ 5 డిమాండ్స్ పరిష్కరించాల్సిందే..!

8th Pay Commission Big News: బడ్జెట్‌లో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌షాక్.. ఈ 5 డిమాండ్స్ పరిష్కరించాల్సిందే..!

Central Govt Employees Union Budget 2026: కేంద్ర బడ్జెట్‌లో జీతాల పెంపునకు సంబంధించి ప్రకటన ఉంటుందని భావించిన లక్షలాది మంది కేంద్ర ఉద్యోగులకు నిరాశ ఎదురైంది. ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మాల సీతారామన్ తన ప్రసంగంలో ఎక్కడా కూడా కొత్త పే కమిషన్ గురించి ప్రస్తావించలేదు. దీంతో ఉద్యోగ సంఘాలు కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఆగ్రహంతో ఉన్నాయి. భారీ ఆందోళనలకు ప్లాన్ చేస్తున్నాయి.
 
1 /5

8వ వేతన సంఘం అమలు కోసం ప్రస్తుతం కమిషన్ సిఫార్సులు సిద్ధం చేసే పనిలో ఉండగా.. బడ్జెట్‌లో కొత్త పే కమిషన్‌ గురించి కీలక ప్రకటన ఉంటుందని కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఆశించారు.  

2 /5

కొత్త పే కమిషన్‌కు నిధుల కేటాయింపుపై నిర్మలమ్మ ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. అంటే.. 2026-27లో జీతాల పెంపు అవకాశాలు ప్రస్తుతం చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని అర్థమవుతుందోని ఉద్యోగ సంఘాలు ఆగ్రహంతో ఉన్నాయి.  

3 /5

తమ డిమాండ్‌లను త్వరగా పరిష్కరించకపోతే.. ఫిబ్రవరి 12న దేశవ్యాప్తంగా ఒక రోజు సమ్మె చేస్తామని ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్నాయి. ఉద్యోగ సంఘాల ఐదు ప్రధాన డిమాండ్స్ ఇవే..  

4 /5

==> కొత్త పే కమిషన్ సిఫార్సులు అమలు అయ్యే వరకు జీతం, పెన్షన్‌లో 20 శాతం మధ్యంతర ఉపశమనం ఉండాలి. ==> 50 శాతం డీఏని ప్రాథమిక జీతంలో కలపాలి.  ==> కరోనా సమయంలో నిలిపివేసిన 3 పెండింగ్ డీఏలను కూడా చెల్లించాలి. ==> పాత పెన్షన్ వ్యవస్థ (OPS)ను మళ్లీ అమలు చేయాలి. కొత్త పెన్షన్ వ్యవస్థ (NPS) రద్దు చేయాలి. ==> ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఖాళీ పోస్టులను వెంటనే భర్తీ చేయాలి. ఔట్ సోర్సింగ్‌ను నిలిపివేయాలు.  

5 /5

2027 చివరి నాటికి లేదా 2028 ప్రారంభంలో కమిషన్ తన నివేదికను సమర్పించే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. నివేదిక ఆలస్యం అయినా.. పెరిగిన జీతాలు జనవరి 1, 2026 నుంచి అమలులోకి వస్తుందని భావిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం, యూనియన్ల మధ్య చర్చలు విఫలమైతే.. ఫిబ్రవరి 12న ఆందోళన చేసే అవకాశం ఉంది.   

8th Pay Commission Union Budget Union Budget 2026 Union Budget Central Govt Central Govt News

Next Gallery

Grammys 2026: గ్రామీ వేడుకల్లో ఇండియన్‌ గ్లామర్‌ టచ్‌.. టాప్‌ లేకుండా గాయని సెంటర్‌ ఆఫ్‌ అట్రాక్షన్‌..!