8th Pay Commission: 8వ వేతన కమిషన్‌లో కొత్త ట్విస్ట్.. రిటైర్ అయిన తర్వాత 50% జీతం పెన్షన్‌!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 15, 2026, 09:56 PM IST|Updated: May 15, 2026, 09:56 PM IST

8th Pay Commission:కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన 8వ వేతన కమిషన్‌పై ఇప్పుడు భారీ చర్చ జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS) కింద పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల భవిష్యత్ పెన్షన్‌పై ఆందోళనలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆల్ ఇండియా ఎన్పీఎస్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ (AINPSEF) కీలక డిమాండ్లతో 8వ వేతన కమిషన్‌కు మెమోరాండం సమర్పించింది.

ఫెడరేషన్ ప్రధానంగా ఉద్యోగులు రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడకుండా భద్రత కల్పించాలని కోరింది. ప్రస్తుతం ఎన్పీఎస్ విధానంలో ఉద్యోగుల పెన్షన్ మార్కెట్ పరిస్థితులపై ఆధారపడుతుంది. మార్కెట్ పడిపోతే పెన్షన్ కూడా తగ్గే ప్రమాదం ఉంటుంది. అందుకే పాత పెన్షన్ విధానం తరహాలో హామీ ఉన్న పెన్షన్ ఇవ్వాలని ఫెడరేషన్ కోరుతోంది.  

అందులో ముఖ్యమైన డిమాండ్ ఏమిటంటే ఉద్యోగి చివరిగా పొందిన జీతంలో 50 శాతం మొత్తాన్ని, అదనంగా డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ (DA)తో కలిసి పెన్షన్‌గా ఇవ్వాలని సూచించింది. ఇలా చేస్తే రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఉద్యోగులకు స్థిరమైన ఆదాయం ఉంటుందని పేర్కొంది.  

ప్రస్తుతం ఉద్యోగులు తమ బేసిక్ పే మరియు డీఏలో 10 శాతం ఎన్పీఎస్ ఖాతాలో జమ చేస్తారు. ప్రభుత్వం 14 శాతం వాటా కల్పిస్తోంది. అయినప్పటికీ మార్కెట్‌లో మార్పుల వల్ల వచ్చిన లాభాలు ద్రవ్యోల్బణాన్ని తట్టుకోలేకపోతున్నాయని ఫెడరేషన్ అభిప్రాయపడింది.  

అలాగే ఉద్యోగి మరణించిన తర్వాత కుటుంబానికి కూడా పెన్షన్ సౌకర్యం ఉండాలని కోరింది. కుటుంబ సభ్యులకు అసలు పెన్షన్‌లో సుమారు 60 శాతం ఫ్యామిలీ పెన్షన్‌గా ఇవ్వాలని సూచించింది. దీంతో కుటుంబాలకు ఆర్థిక భద్రత లభిస్తుందని తెలిపింది.  

తక్కువ జీతాలు పొందే ఉద్యోగుల పరిస్థితి మరింత కష్టంగా ఉందని ఫెడరేషన్ వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా టీచర్లు, రైల్వే ఉద్యోగులు, కాంట్రాక్ట్ మరియు డైలీ వేజ్ సిబ్బంది చాలా తక్కువ పెన్షన్‌తో రిటైర్ అవుతున్నారని పేర్కొంది. కొందరికి నెలకు రూ.300 నుంచి రూ.3000 వరకు మాత్రమే పెన్షన్ వస్తోందని తెలిపింది.  

స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ లేదా ముందస్తు రిటైర్మెంట్ తీసుకునే ఉద్యోగులకు కూడా సరైన పెన్షన్ రక్షణ ఉండాలని డిమాండ్ చేసింది. ప్రస్తుతం 8వ వేతన కమిషన్ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, ఇతర వర్గాల అభిప్రాయాలను సేకరిస్తోంది. త్వరలోనే జీతాలు, అలవెన్సులు, పెన్షన్‌లపై కీలక సిఫార్సులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

