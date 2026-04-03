  • 8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్..పాత పెన్షన్ అమలుకు రంగం సిద్ధమేనా?! ఉద్యోగ సంఘాలు డిమాండ్ ఏంటి?

8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్..పాత పెన్షన్ అమలుకు రంగం సిద్ధమేనా?! ఉద్యోగ సంఘాలు డిమాండ్ ఏంటి?

8th Pay Commission OPS Restoration: 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సుల అమలు కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఎన్నోరోజులుగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే తాజాగా వేతన సంఘానికి దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నో లక్షలాది మంది ఉద్యోగులకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న NC-NCM (స్టాఫ్ సైడ్) సంస్థ కొన్ని కీలక డిమాండ్స్‌ను నివేదించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ప్రధానంగా పాత పెన్షన్ స్కీమ్ (OPS) పునరుద్ధరించాలని ఉద్యోగ సంఘాలు కోరాయి. 
 
8వ వేతన సంఘం సిఫార్సుల అమలు కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఎన్నోరోజులుగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే తాజాగా వేతన సంఘానికి దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నో లక్షలాది మంది ఉద్యోగులకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న NC-NCM (స్టాఫ్ సైడ్) సంస్థ కొన్ని కీలక డిమాండ్స్‌ను నివేదించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ప్రధానంగా పాత పెన్షన్ స్కీమ్ (OPS) పునరుద్ధరించాలని ఉద్యోగ సంఘాలు కోరాయి. 

NPSతో పాటు ఇటీవల ప్రకటించిన UPS (ఏకీకృత పింఛను పథకం) పట్ల ఉద్యోగులు అసంతృప్తిగా ఉన్నారని NC-JCM స్పష్టం చేసింది. అయితే ఉద్యోగులు కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్‌ స్కీమ్‌కు అనుకూలంగా లేమని.. CCS (పింఛను) నియమాలు, 1972 (ప్రస్తుతం 2021) ప్రకారం పాత నాన్-కాంట్రిబ్యూటరీ పింఛను కావాలని ఉద్యోగులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అయితే దీనిపై ప్రభుత్వం కూడా దిగొచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది.  

పెన్షనర్ల అభ్యర్ధనల తెలిపేందుకు ఓ ప్రత్యేక విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని వేతన సంఘాన్ని ఉద్యోగ సంఘాలు కోరాయి. ఇందులో కమ్యూటెడ్ విలువ పునరుద్ధరణ, పదవీ విరమణానంతర ప్రయోజనాలలో సమానత్వం, పెన్షన్ పెంపు వంటి అంశాలు ఉంటాయని చెబుతున్నారు.

మహిళా ఉద్యోగుల కార్యాలయ భద్రత, రుతుస్రావ సెలవు, ప్రసూతి ప్రయోజనాలు, శిశు సంరక్షణ సెలవు, కార్యాలయ సమానత్వం వంటి సెన్సిటీవ్ ఇష్యూస్ పైన ప్రత్యేక విభాగాన్ని ప్రారంభించాల్సిన అవసరం ఉందని ఉద్యోగ సంఘాలు నొక్కి చెప్పాయి.

ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల వారి వారి శాఖల వారీ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి కొన్ని ప్రత్యేక నిబంధనలు రూపొందించాలని ఉద్యోగుల సంఘం NC-JCM డిమాండ్ చేసింది.  

కొన్ని సాంకేతిక ఇబ్బందుల కారణంగా ఉద్యోగులు ఎవ్వరూ తమ డిమాండ్స్ తెలిపేందుకు కష్టతరం కాకూడదని ఉద్యోగ సంఘాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి. ఆన్‌లైన్ సలహా సూచనలతో పాటు ఇమెయిల్, హార్డ్ కాపీ ద్వారా కూడా వినతిపత్రాలను స్వీకరించాలని ఉద్యోగ సంఘం డిమాండ్ చేసింది.  

8th Pay Commission OPS restoration Old Pension Scheme NC-JCM demands Pensioners rights Central Government Employees Women employees benefits Pay Commission questionnaire Shiv Gopal Mishra

