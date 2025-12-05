8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పెన్షనర్లకు కేంద్రం అదిరిపోయే శుభవార్త.. పెరిగిన జీతం ఆ రోజు నుంచి అమలు..

8th Pay Commission: కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోడీ సర్కార్.. ఈ ఇయర్ జనవరిలో 8వ వేతన సంఘంపై ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. పెరిగిన జీతంతో పాటు పాత బకాయిలు వచ్చే యేడాది జనవరి 2026 నుంచి అమల్లోకి రానున్నట్టు ప్రకటించింది. దీంతో దేశ వ్యాప్తంగా దాదాపు 50 లక్షల మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో పాటు 65 లక్షల మంది పెన్షనర్స్ లాభపడనున్నారు.
Salary Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వం 2025 నవంబర్ లో 8వ వేతన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసి దాని నియమ నిబంధనలను రూపొందించింది. కమిషన్ తన నివేదికను సమర్పించిన తర్వాత దీనిని అమలు చేయనున్నట్టు ప్రకటించింది. 8వ వేతన సంఘం నివేదికను సమర్పించడానికి ఎంత సమయం పడుతుందనేది చాలా మంది ఉద్యోగుల్లో ఓ రకమైన ఉత్కంఠ నెలకొంది. వేతన సంఘం 18 నెలల గడువులోపు తన నివేదికను సమర్పిస్తుందా లేకపోతే ఎక్కువ సమయం పడుతుందా అనేది చూడాలి.
నివేదిక సమర్పించిన తర్వాత ప్రభుత్వం ఆ నివేదికను ఎలాంటి కొర్రీలు లేకుండా ఆమోదిస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి. ఇక ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఈ సమయంలో డీఏ అందుతుందా.. ? లేదా అనే ఈ ప్రశ్నలను తెలుసుకుందాం..
ఓ జాతీయ పత్రిక ఇచ్చిన ఒక నివేదిక ప్రకారం.. గతంలో ఆమోదించిన పే కమిషన్స్ ఆధారంగా, ప్రభుత్వం వేతన కమిషన్ను ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత దానిని అమలు చేయడానికి దాదాపు 1 నుండి 2 యేళ్ల సమయం పట్టాయి. ఈ సారి కూడా అంతే సమయం పడుతుందా లేదా అనేది చూడాలి.
ఇది ఎప్పుడు అమలు చేయబడుతుందనేది చాలా మంది ఉద్యోగులతో పాటు పెన్షనర్లు ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నారు. 8వ వేతన కమిషన్ను 2027 నాటికి లేదా 2026 చివరి నాటికి అమల్లోకి రావచ్చనేది ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్న మాట.
అయితే ప్రభుత్వం నియమించిన కమిటీ తన నివేదికను 18 నెలల్లో సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. నివేదిక సమర్పించిన తర్వాత, మంత్రుల బృందం దానిని సమీక్షనుంది. ఆ తరువాత దానిని క్యాబినెట్కు తుది ఆమోదం కోసం పంపుతుంది. దీనికి ఎంత లేదన్న ఒక నెల టైమ్ పట్టవచ్చు.
8వ వేతన సంఘం పొడిగింపు కోరితే.. దానిని అమలు చేయడానికి మరో రెండేళ్ల సమయం పట్టవచ్చు. భారతదేశంలో వేతన కమిషన్లు దాదాపు ప్రతి దశాబ్దానికి ఒకసారి నియమిస్తారు. అంతేకాదు అది అమలు చేయడానికి 2-3 యేళ్ల సమయం తీసుకుంటుంది.
గడువులోగా నివేదిక సమర్పించకపోతే, వేతన కమిషన్ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి ఎక్కువ సమయం కోరవచ్చని నివేదికలో ఉంది. ఒక వేళ ఆలస్యమైతే ప్రభుత్వం అదనపు నిధులను సమకూర్చడం ద్వారా ఉద్యోగుల బేసిక్ పే పెంచి కొంతమేర ఉపశమనాన్ని ప్రకటించవచ్చు. ఇలాంటిదే ఇది 5వ వేతన కమిషన్ సమయంలో కూడా జరిగింది.