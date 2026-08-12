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8th Pay Commission Pension: ఉద్యోగులకు రూ.45,000 కనీస పెన్షన్..ఏడాదికి నాలుగుసార్లు డీఏ పెంపునకు డిమాండ్!

Written ByHarish Darla
Published: Aug 12, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 04:51 PM IST

8th Pay Commission Pension: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల కోసం ఏర్పాటు చేసిన 8వ వేతన సంఘం కసరత్తు వేగవంతమైంది. ఉద్యోగ, పెన్షనర్ల సంఘాలతో కమిషన్ వరుస సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ వారి అభిప్రాయాలు, డిమాండ్లను సేకరిస్తోంది. ఈ క్రమంలో పెన్షనర్ల తరఫున 'భారత్ పెన్షనర్స్ సమాజ్' (BPS) కమిషన్ ముందు పలు కీలక డిమాండ్లను ఉంచింది.

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భారత్ పెన్షనర్స్ సమాజ్ (BPS) ప్రధాన డిమాండ్లు

ఆగస్టు 7న జరిగిన ఈ సమావేశంలో సుమారు 10 లక్షల మంది పెన్షనర్లకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న BPS క్రింది ప్రతిపాదనలను కమిషన్ ముందుంచింది. ప్రస్తుత 7వ వేతన సంఘం కింద ఉన్న కనీస ప్రాథమిక పెన్షన్ రూ.9,000 నుండి, ఏకంగా రూ.45,000కు పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు.

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ఉద్యోగుల కనీస మూల వేతనాన్ని రూ.69,000కు పెంచాలని, అలాగే ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను 3.83కు చేర్చాలని ప్రతిపాదించారు.

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ఇప్పటివరకు సంవత్సరానికి రెండుసార్లు (జనవరి, జూలైలో) మాత్రమే సవరిస్తున్న కరువు భత్యాన్ని (DA/DR), ఇకపై ప్రతి మూడు నెలలకోసారి (సంవత్సరానికి నాలుగు సార్లు) సవరించాలని కోరారు.

Pension Hike DA Hike Update4/5

సంవత్సరానికి నాలుగు సార్లు డీఆర్.. 

పాత, కొత్త పెన్షనర్ల మధ్య నెలకొన్న పింఛన్ వ్యత్యాసాలను పూర్తిగా తొలగించాలని డిమాండ్ చేశారు.

Salary Hike News5/5

జీతాలు, పెన్షన్ల పెంపును నిర్ణయించడంలో అత్యంత కీలకమైన 'ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్'పై రానున్న రోజుల్లో మరింత స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ డిమాండ్లపై కేంద్ర ప్రభుత్వం, వేతన సంఘం ఏ విధంగా స్పందిస్తారనే దానిపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.

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