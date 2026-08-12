/8th Pay Commission Pension: ఉద్యోగులకు రూ.45,000 కనీస పెన్షన్..ఏడాదికి నాలుగుసార్లు డీఏ పెంపునకు డిమాండ్!

8th Pay Commission Pension: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల కోసం ఏర్పాటు చేసిన 8వ వేతన సంఘం కసరత్తు వేగవంతమైంది. ఉద్యోగ, పెన్షనర్ల సంఘాలతో కమిషన్ వరుస సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ వారి అభిప్రాయాలు, డిమాండ్లను సేకరిస్తోంది. ఈ క్రమంలో పెన్షనర్ల తరఫున 'భారత్ పెన్షనర్స్ సమాజ్' (BPS) కమిషన్ ముందు పలు కీలక డిమాండ్లను ఉంచింది.
ఆగస్టు 7న జరిగిన ఈ సమావేశంలో సుమారు 10 లక్షల మంది పెన్షనర్లకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న BPS క్రింది ప్రతిపాదనలను కమిషన్ ముందుంచింది. ప్రస్తుత 7వ వేతన సంఘం కింద ఉన్న కనీస ప్రాథమిక పెన్షన్ రూ.9,000 నుండి, ఏకంగా రూ.45,000కు పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు.
ఉద్యోగుల కనీస మూల వేతనాన్ని రూ.69,000కు పెంచాలని, అలాగే ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను 3.83కు చేర్చాలని ప్రతిపాదించారు.
ఇప్పటివరకు సంవత్సరానికి రెండుసార్లు (జనవరి, జూలైలో) మాత్రమే సవరిస్తున్న కరువు భత్యాన్ని (DA/DR), ఇకపై ప్రతి మూడు నెలలకోసారి (సంవత్సరానికి నాలుగు సార్లు) సవరించాలని కోరారు.
పాత, కొత్త పెన్షనర్ల మధ్య నెలకొన్న పింఛన్ వ్యత్యాసాలను పూర్తిగా తొలగించాలని డిమాండ్ చేశారు.
జీతాలు, పెన్షన్ల పెంపును నిర్ణయించడంలో అత్యంత కీలకమైన 'ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్'పై రానున్న రోజుల్లో మరింత స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ డిమాండ్లపై కేంద్ర ప్రభుత్వం, వేతన సంఘం ఏ విధంగా స్పందిస్తారనే దానిపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.