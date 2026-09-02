/8th Pay Commission Pension Update:అకౌంట్లోకి భారీగా డబ్బులు.. వాళ్ళందరికీ గుడ్ న్యూస్.. 8వ వేతన సంఘంపై కేంద్రం కీలక అడుగు!

8th Pay Commission Pension Update:8వ వేతన సంఘంపై కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. 2026 జనవరి 1కి ముందు రిటైర్ అయిన కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పెన్షన్ను కూడా సవరించాలని వచ్చిన డిమాండ్లను DoPT వ్యయ శాఖకు పంపించింది. అయితే పెన్షన్ పెంపుపై ఇంకా ఎలాంటి తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదు.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు 8వ వేతన సంఘం చాలా ముఖ్యమైన అంశంగా మారింది. ముఖ్యంగా 2026 జనవరి 1కి ముందు రిటైర్ అయిన కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పెన్షన్ విషయంలో తాజాగా కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. పాత పెన్షనర్ల పెన్షన్ను కూడా సవరించాలనే డిమాండ్ ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిశీలనలోకి వెళ్లింది. పాత పెన్షనర్ల పెన్షన్ను 8వ వేతన సంఘం పరిధిలోకి తీసుకురావాలని కోరుతూ వచ్చిన వినతులను సిబ్బంది, శిక్షణ శాఖ (DoPT) ముందుకు పంపించింది. ఈ వినతులను వ్యయ శాఖ (Department of Expenditure)కు పంపించినట్లు ఆగస్టు 18న జారీ చేసిన కార్యాలయ మెమోలో పేర్కొన్నారు.
అయితే ఈ పరిణామాన్ని చూసి పెన్షన్ పెంపు ఇప్పటికే ఆమోదం పొందిందని భావించకూడదు. ప్రస్తుతానికి పెన్షనర్ల డిమాండ్ను సంబంధిత శాఖకు పంపించడం మాత్రమే జరిగింది. పెన్షన్ పెంపుపై ప్రభుత్వం ఎలాంటి తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదు.
8వ కేంద్ర వేతన సంఘానికి సంబంధించిన నిబంధనల్లో పెన్షన్లపై సమీక్ష చేసే అంశం ఉంది. అయితే 2026 జనవరి 1కి ముందు రిటైర్ అయిన ఉద్యోగుల పెన్షన్ను కూడా తప్పనిసరిగా సవరించాలనే విషయం స్పష్టంగా పేర్కొనలేదని పెన్షనర్ల సంఘాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే 8వ వేతన సంఘం నిబంధనల్లో స్పష్టమైన మార్పు చేయాలని వారు కోరుతున్నారు. పాత పెన్షనర్లకు కూడా పెన్షన్ సవరణ వర్తించేలా నిబంధనలను మార్చాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
ఈ వినతులను వ్యయ శాఖ పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది. అవసరమైతే 8వ వేతన సంఘం నిబంధనల్లో మార్పులు చేయడానికి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు. అయితే ఇందుకు ప్రత్యేకంగా అధికారిక ఉత్తర్వులు రావాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం పాత పెన్షనర్లకు కొత్త పెన్షన్, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ లేదా అదనపు ప్రయోజనం ప్రకటించలేదు. కాబట్టి పెన్షనర్లు తాజా పరిణామాన్ని ఒక ముందడుగుగా మాత్రమే చూడాలి. ప్రభుత్వం నుంచి అధికారిక నిర్ణయం వచ్చే వరకు పెన్షన్ పెంపుపై ఖచ్చితమైన అంచనాలు వేయడం సరైంది కాదు.
8వ వేతన సంఘం తుది నిర్ణయాలు, ప్రభుత్వం తీసుకునే తదుపరి చర్యలపై ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.