8th Pay Commission: 69 లక్షల మంది పెన్షనర్లకు షాకింగ్ న్యూస్? 8వ వేతన సంఘం నుంచి తొలగింపు? ఆ భేటీతో పెరిగిన ఉత్కంఠ..!!

8th Pay Commission:  ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీత భత్యాలకు సంబంధించి విధి విధానాలను ఖరారు చేసేందుకు 8పే కమిషన్ ను కేంద్ర ప్రభుత్వం కొన్ని రోజుల క్రితం ఏర్పాటు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. దీన్ని ముగ్గురు సభ్యులతో ప్యానెల్ నోటిఫై చేసింది. 18 నెలల్లో ఈ ప్యానెల్ తమ రిపోర్టును సమర్పిస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే ఓ వాదన ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లలో ఆందోళనకు గురిచేస్తుంది. 8పే కమిషన్ నుంచి దాదాపు 69 లక్షల మంది పెన్షనర్లను తొలగించారన్న సమాచారం వినిపిస్తున్న క్రమంలో ఉద్యోగాల సంఘం నేతలు అత్యవసరంగా భేటీ అయ్యారు. 
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల 8వ కేంద్ర వేతన సంఘం (8th CPC) నిబంధనలకు (ToR) సంబంధించిన నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేసింది. జస్టిస్ రంజన్ దేశాయ్ నేతృత్వంలో ముగ్గురు సభ్యుల కమిటీ ఏర్పాటై, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలు, సేవా షరతులు, ఇతర సంబంధిత అంశాలను సమీక్షించి కొత్త సిఫార్సులు ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత వారికి అప్పగించింది. 

అయితే ఈ నోటిఫికేషన్ వెలువడిన తరువాత, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు,  పెన్షనర్లలో అసంతృప్తి పెద్ద ఎత్తున వ్యక్తమవుతోంది. ఎందుకంటే  7వ వేతన సంఘం ToRలో ఉన్న కొన్ని కీలక అంశాలు తాజా ToRలో లేవని పలువురు ఉద్యోగి సంఘాలు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పెన్షనర్లకు పెన్షన్ రివిజన్, పెన్షన్ సమానత్వం, సీనియర్ పెన్షనర్ల అదనపు ప్రయోజనాలు వంటి విషయాలు స్పష్టమైన ఆదేశాల రూపంలో లేకపోవడం ఉద్యోగి సంఘాలకు పెద్ద ఆందోళనగా మారింది.

ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ఉద్యోగులు,  కార్మికుల సమాఖ్య ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి లేఖ రాసి, 8వ వేతన సంఘం నిబంధనల్లో గణనీయమైన సవరణలు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 69లక్షల మంది పెన్షనర్లు,  కుటుంబ పెన్షనర్ల భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని, వారికి సంబంధించి స్పష్టమైన పాయింట్లు ToRలో చేర్చాలని సమాఖ్య కోరింది.

ఇక పెన్షన్ వ్యవస్థల విషయంలో ఉన్న లోపాలను కూడా సమాఖ్య గుర్తుచేసింది. పాత పెన్షన్ పథకం (OPS), ఏకీకృత పెన్షన్ పథకం (UPS) ప్రస్తుత జాతీయ పెన్షన్ వ్యవస్థ (NPS) లలో ఉన్న సమస్యలను 8వ వేతన సంఘం పూర్తిగా పరిశీలించి, ఉద్యోగులకు అత్యంత ప్రయోజనకరంగా ఉండే పథకాన్ని సిఫార్సు చేయాలని డిమాండ్ చేసింది.

అదే విధంగా.. 11 సంవత్సరాల అనంతరం కమ్యుటెడ్ పెన్షన్ పునరుద్ధరణతోపాటు సీనియర్ పెన్షనర్లకు ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు అదనపు పెన్షన్ పెంపు, CGHS సేవల మెరుగుదల, వంటి అంశాలను కూడా ToRలో చేర్చాలని సమాఖ్య స్పష్టం చేసింది. ఇకపోతే, 2004 ఏప్రిల్ 1 తర్వాత నియమించిన సుమారు 26 లక్షల మంది ఉద్యోగులకు పాత పెన్షన్ పథకం పునరుద్ధరణ కోరుతూ సమాఖ్య మళ్లీ డిమాండ్ చేసింది. NPS–UPS పట్ల అసంతృప్తి పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో పాత OPSను తిరిగి అమలు చేయాలనే వాదన బలపడుతోంది.

ఇటీవలి కాలంలో ఆల్ ఇండియా డిఫెన్స్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ (AIDEF) కూడా ఇదే అంశాన్ని ఎత్తిచూపుతూ, ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌కు లేఖ రాసింది. 8వ వేతన సంఘం ToRలో  పెన్షన్, పదవీవిరమణ ప్రయోజనాల సమీక్ష  గురించి ఎలాంటి స్పష్టత లేకపోవడం పెద్ద లోపమని వారు పేర్కొన్నారు. 8వ వేతన సంఘంపై ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల అంచనాలు పెరిగినా, ToRలోని లోపాలు కొత్త చర్చలు, డిమాండ్లకు కారణమై, కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచుతున్నాయి.

