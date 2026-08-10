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8th Pay Commission:8వ వేతన సంఘంలో కీలక ప్రతిపాదన.. జీతం రూ.52,600కు పెంచాలని డిమాండ్!

Written ByVishnupriya
Published: Aug 10, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 04:46 PM IST

8th Pay Commission:8వ పే కమిషన్‌పై ఉద్యోగుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. రైల్వే ఉద్యోగుల సంఘం కనీస వేతనాన్ని రూ.52,600కు పెంచాలని, అలాగే వివిధ పే లెవల్స్‌కు అనుగుణంగా అధిక ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్, మెరుగైన ప్రమోషన్లు, అలవెన్సులు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసింది. అయితే ఈ ప్రతిపాదనలపై ఇంకా తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదు.

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8వ వేతన సంఘం

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, ఉద్యోగ సంఘాలు, వివిధ సంస్థల నుంచి వేతనాలు, పెన్షన్లు, అలవెన్సులు, ఉద్యోగ పరిస్థితులపై అభిప్రాయాలను కమిషన్ సేకరిస్తోంది. ఢిల్లీలో జరుగుతున్న సంప్రదింపులు ఆగస్టు 10తో ముగియనున్నాయి.ఈ చర్చల్లో రైల్వే ఉద్యోగులకు సంబంధించిన పలు ముఖ్యమైన డిమాండ్లు కూడా ముందుకు వచ్చాయి. ఇండియన్ రైల్వేస్ టెక్నికల్ సూపర్‌వైజర్స్ అసోసియేషన్ (IRTSA) తన డిమాండ్లను 8వ వేతన సంఘం ముందు ఉంచింది. ఇందులో ముఖ్యంగా కనీస వేతనాన్ని రూ.52,600కు పెంచాలని కోరింది.

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రైల్వే ఉద్యోగుల జీతాల పెంపు

ప్రస్తుతం ఉద్యోగుల వేతనాలను నిర్ణయించడంలో ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ కీలకంగా ఉంటుంది. IRTSA ప్రతిపాదన ప్రకారం కనీస వేతనం రూ.52,600గా ఉండేందుకు 2.92 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను పరిగణించాలని కోరింది. ప్రస్తుత కాలంలో కుటుంబ ఖర్చులు పెరిగాయని, ఇంటర్నెట్, తాగునీరు, వైద్య బీమా వంటి ఖర్చులను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని సంఘం పేర్కొంది.అంతేకాదు, వివిధ పే లెవల్స్‌కు వేర్వేరు ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్లను అమలు చేయాలని IRTSA కోరింది. లెవల్ 1 నుంచి 5 వరకు 2.92, లెవల్ 6 నుంచి 8 వరకు 3.50, లెవల్ 9 నుంచి 12 వరకు 3.80 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఉండాలని ప్రతిపాదించింది. లెవల్ 13 నుంచి 16 వరకు 4.09, లెవల్ 17 నుంచి 18 వరకు 4.38 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ కోరింది.

railway employees salary hike3/5

రూ.52600 కనీస వేతనం

ప్రతి సంవత్సరం 5 శాతం వార్షిక ఇంక్రిమెంట్ ఇవ్వాలని కూడా సంఘం డిమాండ్ చేసింది. రైల్వేలో పనిచేస్తున్న టెక్నికల్ సూపర్‌వైజర్ల కెరీర్‌లో మెరుగైన అవకాశాలు కల్పించాలని కోరింది.జూనియర్ ఇంజినీర్లు (JEs), సీనియర్ సెక్షన్ ఇంజినీర్లు (SSEs) విషయంలో కూడా పలు ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా SSEలకు గ్రూప్-బి గెజిటెడ్ హోదా ఇవ్వాలని సంఘం కోరింది. అలాగే JEsకు లెవల్ 7 నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఐదు స్థాయిల కెరీర్ నిర్మాణాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేసింది.

8th Pay Commission latest news4/5

రైల్వే ఉద్యోగుల డిమాండ్లు

ప్రమోషన్ అవకాశాలు మెరుగుపరచడం, MACPSకు సంబంధించిన సమస్యలను పరిష్కరించడం వంటి అంశాలను కూడా ప్రస్తావించింది. రాత్రి విధులు, ఓవర్‌టైమ్, రిస్క్ అలవెన్స్, హార్డ్‌షిప్ అలవెన్స్ వంటి అంశాల్లో కూడా మార్పులు చేయాలని కోరింది.అయితే ఇవన్నీ ప్రస్తుతం ఉద్యోగ సంఘాలు చేసిన డిమాండ్లు మాత్రమే. రూ.52,600 కనీస వేతనం, ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ లేదా ఇతర అలవెన్సులపై ఇంకా తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదు.

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ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్

8వ వేతన సంఘం మరిన్ని ప్రాంతాల్లో ఉద్యోగ సంఘాలతో చర్చలు నిర్వహించనుంది. ఈ సంప్రదింపులు పూర్తయ్యాకే తుది సిఫార్సులు రూపొందుతాయి. ప్రస్తుతం ఉన్న సమాచారం ప్రకారం కమిషన్ తన సిఫార్సులను 2027లో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించే అవకాశం ఉంది.అందువల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రైల్వే ఉద్యోగులు 8వ వేతన సంఘం తుది సిఫార్సుల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. కనీస వేతనం, ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్, ప్రమోషన్లు, అలవెన్సులపై ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయం ఉద్యోగుల ఆదాయంపై ప్రభావం చూపనుంది.

TAGS:
8th Pay Commission
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