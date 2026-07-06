/8th Pay Commission: కేంద్ర ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. 65% జీతం పెరుగుతుందా?

8th Pay Commission:కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) గురించి కొత్త చర్చ మొదలైంది. ఉద్యోగ సంఘాలు చేసిన ప్రతిపాదనలు అమలైతే కొందరు ఉద్యోగుల జీతాలు దాదాపు 65 శాతం వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే ఇవి ఇప్పటివరకు కేవలం ప్రతిపాదనలు మాత్రమే. తుది నిర్ణయం ఇంకా కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకోలేదు.
ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల వేతనాలను నిర్ణయించే విధానంలో కుటుంబ పరిమాణాన్ని మూడు మంది సభ్యులుగా పరిగణిస్తున్నారు. అయితే ఉద్యోగ సంఘాలు దీనిని 4.4 కుటుంబ యూనిట్లుగా మార్చాలని కోరుతున్నాయి. ఇలా చేస్తే ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ కూడా పెరిగి, ప్రాథమిక వేతనం మరింత ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉంటుందని వారు చెబుతున్నారు.
ఇంకో ముఖ్యమైన డిమాండ్ హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ (HRA) పెంపు. ప్రస్తుతం ఉన్న హెచ్ఆర్ఏ రేట్లు జీవన వ్యయానికి సరిపోవడం లేదని ఉద్యోగ సంఘాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా మెట్రో నగరాల్లో అద్దె భారం ఎక్కువగా ఉండటంతో హెచ్ఆర్ఏను పెంచాలని కోరుతున్నారు. కొన్ని సంఘాలు ఎక్స్, వై, జెడ్ నగరాలకు వరుసగా 36%, 24%, 12% హెచ్ఆర్ఏ ఇవ్వాలని సూచించగా, మరికొన్ని సంఘాలు ఇంకా ఎక్కువ శాతం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
అదేవిధంగా రవాణా భత్యం (Transport Allowance) కూడా పెంచాలని ఉద్యోగ సంఘాలు కోరుతున్నాయి. ముఖ్యంగా దిగువ స్థాయి ఉద్యోగులకు కనీసం రూ.9,000 ట్రాన్స్పోర్ట్ అలవెన్స్ ఇవ్వాలని ప్రతిపాదించారు. భవిష్యత్తులో ఈ భత్యం డీఏకు అనుసంధానం కావాలని కూడా సూచించారు.
ఉద్యోగ సంఘాల మరో ప్రధాన డిమాండ్ డియర్నెస్ అలవెన్స్ (DA) ను ప్రాథమిక వేతనంలో విలీనం చేయడం. డీఏ 25 శాతానికి చేరుకున్న తర్వాత దానిని బేసిక్ పేలో కలిపితే భవిష్యత్తులో జీతం, అలవెన్సులు, పెన్షన్ లెక్కలు ఉద్యోగులకు మరింత ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయని వారు చెబుతున్నారు.ప్రస్తుతం ఎక్స్ కేటగిరీ నగరంలో పనిచేస్తున్న లెవల్-1 ఉద్యోగి మొత్తం నెల జీతం సుమారు రూ.37 వేల వరకు ఉంటుంది. ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతిపాదనలు అమలైతే అది రూ.61 వేలకుపైగా చేరే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. అందుకే దాదాపు 65 శాతం జీతం పెరుగుతుందనే చర్చ జరుగుతోంది.
అయితే ఈ సంఖ్యలు ఇంకా ఖరారు కాలేదు. ఉద్యోగ సంఘాలు సమర్పించిన ప్రతిపాదనలను మాత్రమే ఆధారంగా తీసుకుని ఈ అంచనాలు వెలువడ్డాయి. 8వ వేతన సంఘం నివేదిక వచ్చిన తర్వాతే ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్, హెచ్ఆర్ఏ, ట్రాన్స్పోర్ట్ అలవెన్స్, డీఏ విలీనం వంటి అంశాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం తుది నిర్ణయం తీసుకోనుంది. అప్పటి వరకు ఉద్యోగులు అధికారిక ప్రకటన కోసం వేచి చూడాల్సిందే.