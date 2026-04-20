8th Pay Commission: ఉద్యోగుల జీతాల్లో భారీ పెంపు.. 3 నుంచి 5 సభ్యుల ఫ్యామిలీ ఫార్ములా కీలకం!

8th Pay Commission:కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన 8వ వేతన కమిషన్ (8th Pay Commission) పై తాజాగా ఒక ముఖ్యమైన ప్రతిపాదన వైరల్ గా మారింది. ఈ ప్రతిపాదన అమల్లోకి వస్తే ఉద్యోగుల కనీస జీతం భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.
ఇప్పటివరకు వేతనాలను లెక్కించేటప్పుడు కుటుంబాన్ని 3 మంది సభ్యులుగా పరిగణించే విధానం ఉంది. కానీ ఇప్పుడు ఉద్యోగ సంఘాలు దీనిని మార్చాలని సూచించాయి. కొత్తగా 5 మంది సభ్యులతో కుటుంబాన్ని పరిగణించాలని ప్రతిపాదించారు. అంటే ఉద్యోగి, భార్య లేదా భర్త, ఇద్దరు పిల్లలు, అలాగే తల్లిదండ్రులు కూడా కుటుంబంలో భాగంగా తీసుకోవాలని భావిస్తున్నారు.
ఈ కొత్త విధానం ప్రకారం కనీస వేతనం సుమారు రూ.69,000 వరకు పెరగొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న కనీస జీతంతో పోలిస్తే ఇది దాదాపు నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ అవుతుంది. ఈ పెంపు వెనుక ప్రధాన కారణం పెరుగుతున్న జీవన వ్యయం.
ఈ ప్రతిపాదనలో “లివింగ్ వేజ్” అనే సూత్రాన్ని ఉపయోగించారు. అంటే ఒక కుటుంబం సౌకర్యంగా జీవించడానికి అవసరమైన ఖర్చులను పరిగణలోకి తీసుకుని జీతాన్ని నిర్ణయించాలి. ఇందులో ఆహారం, ఇల్లు, విద్య, ఆరోగ్యం, రవాణా, డిజిటల్ అవసరాలు వంటి అంశాలు ఉన్నాయి.
ముఖ్యంగా ఆహార ఖర్చుల విషయంలో కూడా కొత్త ప్రమాణాలు తీసుకొచ్చారు. పాత విధానంలో 2700 క్యాలరీల అవసరాన్ని పరిగణించగా, ఇప్పుడు 3490 క్యాలరీల అవసరాన్ని తీసుకుంటున్నారు. దీంతో పాలు, గుడ్లు, మాంసం, కూరగాయలు వంటి పోషకాహారం ఖర్చులు కూడా పెరిగినట్టు లెక్కలోకి తీసుకున్నారు.
ఇంకా ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను కూడా పెంచాలని ప్రతిపాదించారు. ప్రస్తుతం ఇది 2.57 ఉండగా, కొత్తగా 3.83 చేయాలని సూచించారు. ఇది అమల్లోకి వస్తే ఉద్యోగుల జీతాలు .. పెన్షన్లు గణనీయంగా పెరుగుతాయి.
అదేవిధంగా సంవత్సరానికి వచ్చే ఇన్క్రిమెంట్ను 3% నుంచి 6% వరకు పెంచాలని కూడా సూచించారు. అలాగే కనీస మరియు గరిష్ట వేతనాల మధ్య తేడాను తగ్గించాలని భావిస్తున్నారు. అయితే ఈ ప్రతిపాదనలు ఇంకా ఆమోదం పొందలేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం.. వేతన కమిషన్ చివరి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. అన్ని వర్గాల నుంచి అభిప్రాయాలు సేకరించిన తర్వాతే తుది నిర్ణయం ప్రకటిస్తారు.