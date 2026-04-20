8th Pay Commission Latest News: 8వ వేతన సంఘం నుంచి మరో బిగ్ అప్ డేట్ వచ్చింది. ప్రస్తుతం ఉన్న విధానాన్ని మరింత సరళీక్రుతం చేస్తూ కనీస బేసిక్ పేను రూ. 69వేలుగా నిర్ణయించాలని అదేవిధంగా మొత్తం వేతన వ్యవస్థను 18లెవల్స్ నుంచి 7వేతన సేళ్లకు తగ్గించాలని ఉద్యోగ సంఘాలు ప్రధానం సూచిస్తున్నాయి. దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ప్రభుత్వం ఈ సూచనలలో కొంత భాగాన్ని అంగీకరించినా.. 2026 నుండి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలలో భారీ మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ కొత్త ప్రతిపాదన వల్ల మీకు ఎంత ఖర్చు అవుతుందో సులభంగా అర్థం చేసుకుందాం.ప్రస్తుత జీతభత్యాల విధానాన్ని మరింత సులభం చేయడానికి ఉద్యోగ సంఘాలు కీలక మార్పులను సూచించాయి. ప్రస్తుతం, 7వ వేతన సంఘంలో 18 విభిన్న వేతన స్థాయిలు ఉన్నాయి, దీనివల్ల కెరీర్, పదోన్నతుల లెక్కలు సంక్లిష్టంగా మారాయి. ఈ 18 స్థాయిలను విలీనం చేసి.. కేవలం ఏడు విస్తృత వేతన స్కేళ్లను సృష్టించాలని ఎన్సి-జెసిఎం సూచించింది. దీనివల్ల కలిగే అతిపెద్ద ప్రయోజనం ఏమిటంటే.. ఉద్యోగుల పదోన్నతి ప్రక్రియ సులభతరం అవుతుంది. ఒకే పదవిలో ఉండిపోయే సమస్య తొలగిపోతుంది.
కొత్త వేతన స్కేలును రూపొందించడానికి ఏ వేతన స్థాయిలను విలీనం చేస్తారు? పే లెవెల్ 2, 3 లను కలపడం ద్వారా కొత్త పే స్కేల్-2 ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. పే-లెవల్ 4, 5 లను కలిపి కొత్త పే-స్కేల్-3 ను ఏర్పాటు చేస్తారు. మరింత సులభమైన గ్రేడ్లను సృష్టించడానికి 6, 7, 8, 9, 10 పే-లెవల్స్ను విలీనం చేయాలని సూచించింది.
ఇక విజ్ఞాపన పత్రంలోని అత్యంత ముఖ్యమైన డిమాండ్ కనీస ప్రాథమిక వేతనాన్ని పెంచడమే. ప్రస్తుతం, లెవెల్-1 ప్రారంభ వేతనం రూ.18,000 కాగా, దానిని రూ. 69,000కు పెంచాలని సూచించారు. ఈ ప్రయోజనం కోసం 3.83 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను సిఫార్సు చేశారు. ఇదే ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను అన్ని స్థాయిలలోని వేతనాలు, పెన్షన్లకు వర్తింపజేయాలని ప్రతిపాదించారు. తద్వారా మొత్తం వేతన నిర్మాణంలో ఏకరీతి పెరుగుదల ఉండేలా చూస్తారు. కొత్త వేతనాన్ని జనవరి 1, 2026 నుంచే అమలు చేయాలని కూడా ఉద్యోగులు డిమాండ్ చేశారు.
కొత్త వేతన స్కేలు అమలు తర్వాత ప్రతి సంవత్సరానికి 6శాతం వార్షిక పెంపును కూడా ఈ విజ్ఞాపన పత్రం ప్రతిపాదిస్తోంది. ఇది ప్రస్తుత విధానం కంటే ఎక్కువ ద్రవ్యోల్బణం ప్రభావాలను తగ్గించి, కాలక్రమేణా ఉద్యోగుల ఆదాయం స్థిరంగా ఉండేలా చూడటానికి ఉద్దేశించింది. ముసాయిదా మెమోరాండంతో పాటు పంచుకున్న పట్టిక ప్రకారం, 3.833 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను కోరడం జరిగింది. ఒకవేళ ఈ ఫార్ములాను, అంటే 3.83 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్తో అమలు చేస్తే, కొత్త పే స్కేల్లో కనీస ప్రాథమిక వేతనం సుమారుగా ఇలా ఉండవచ్చు.
లెవెల్-1 ప్రారంభ జీతం రూ. 18,000 నుండి సుమారు రూ.69,000 వరకు పెరగవచ్చు. లెవెల్-2 లెవెల్-3లను కలపడం ద్వారా ఏర్పడే కొత్త పే స్కేల్-2లో కనీస వేతనం సుమారు రూ.83,200 వరకు చేరవచ్చు. లెవెల్-4,లెవెల్-5 విలీనం తర్వాత, కొత్త పే స్కేల్-3లో కనీస ప్రాథమిక వేతనం సుమారు రూ.1.12 లక్షలు ఉండవచ్చు. లెవెల్-6 ఆధారంగా ఉండే పే స్కేల్-4లో ప్రారంభ ప్రాథమిక జీతం సుమారు రూ.1.35 లక్షల వరకు ఉండవచ్చు. లెవెల్-7లెవెల్-8లను కలపడం ద్వారా ఏర్పడిన పే స్కేల్-5లో కనీస జీతం సుమారు రూ.1.82 లక్షల వరకు చేరవచ్చు. లెవెల్-9 లెవెల్-10 విలీనం తర్వాత, పే స్కేల్-6లో ప్రారంభ ప్రాథమిక జీతం సుమారు రూ.2.15 లక్షలు ఉండవచ్చు. లెవెల్-11 నుండి లెవెల్-17 వరకు 3.83 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను అమలు చేయాలని కూడా సూచించింది. దీని కారణంగా అక్కడ కూడా జీతం అదే నిష్పత్తిలో పెరుగుతుంది.
తక్కువ వేతన స్థాయిలు పదోన్నతి మార్గాన్ని సులభతరం చేస్తాయని... ఉద్యోగులు ఎక్కువ కాలం ఒకే గ్రేడ్లో ఉండాల్సిన అవసరం ఉండదని ఉద్యోగ సంఘాలు అంటున్నాయి. ఈ సులభమైన వేతన విధానం జీతాల నిర్మాణాన్ని పారదర్శకంగా చేస్తుంది. ఉద్యోగులు తమ భవిష్యత్ ఆదాయాన్ని అంచనా వేసుకోవడం కూడా సులభతరం అవుతుంది. ప్రాథమిక వేతనమే కాకుండా, వార్షిక ఇంక్రిమెంట్ను కూడా 3శాతం నుండి 6శాతానికికి పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం నేపథ్యంలో ఉద్యోగుల కొనుగోలు శక్తిని కాపాడటమే దీని వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశం. అంతేకాకుండా, పెన్షన్ భద్రత అలవెన్సులలో ప్రధాన సంస్కరణల కోసం ఒక బ్లూప్రింట్ కూడా సిద్ధం చేసింది. ఈ మార్పులన్నింటినీ 2026 జనవరి 1వ తేదీలోగా ఆలస్యం లేకుండా అమలు చేయాలని ఉద్యోగ సంఘాలు చెబుతున్నాయి.
ఎన్సి-జెసిఎం కేంద్ర ఉద్యోగుల పలు సంస్థలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. కాబట్టి దీని వినతిపత్రం 8వ వేతన సంఘానికి ముఖ్యమైనదిగా పరిగణిస్తుంది. అయితే, ప్రస్తుతానికి ఇవి కేవలం సిఫార్సులు మాత్రమే. ఈ సూచనలన్నీ 8వ వేతన సంఘానికి సమర్పించాయి. ఎన్సి-జెసిఎం ఒక పెద్ద యూనియన్, కాబట్టి ప్రభుత్వం ఈ డిమాండ్లను విస్మరించలేదు. అయితే, తుది నిర్ణయం కేంద్ర ప్రభుత్వానిదే ఉంటుంది. అయినప్పటికీ.. ఈ ప్రతిపాదనలలో అధిక భాగానికి ఆమోదం లభించినా.. 2026 నుండి కేంద్ర ఉద్యోగుల వేతన నిర్మాణంలో గణనీయమైన మార్పులు చోటుచేసుకోవచ్చు.