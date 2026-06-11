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8th Pay Commission: కేంద్ర ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. జీతాలు 92% నుంచి 283% వరకు పెంపు!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 11, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:38 AM IST

8th Pay Commission:కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) గురించి కొత్త అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. ప్రస్తుతం 7వ వేతన సంఘం ప్రకారం జీతాలు పొందుతున్న ఉద్యోగులకు 8వ వేతన సంఘం అమలైతే భారీ స్థాయిలో జీతాల పెంపు లభించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

8th CPC Salary Calculator1/5

8వ వేతన సంఘం

ఈ జీతాల పెంపులో ప్రధాన పాత్ర పోషించేది "ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్". ఇది ప్రస్తుత బేసిక్ పేను ఎంత రెట్లు పెంచాలో నిర్ణయించే గుణకం. ప్రస్తుతం ఈ ఫ్యాక్టర్ 1.92 నుంచి 3.83 మధ్య ఉండవచ్చని వివిధ ఉద్యోగ సంఘాలు, నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం కనీస బేసిక్ జీతం రూ.18,000గా ఉంది. ఒకవేళ 1.92 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అమలైతే బేసిక్ పే రూ.34,560కు చేరుతుంది. అంటే దాదాపు 92 శాతం పెరుగుదల ఉంటుంది.  

Fitment Factor2/5

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

అలాగే 2.86 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అమలైతే బేసిక్ జీతం రూ.51,480 అవుతుంది. ఇది ప్రస్తుత జీతంతో పోలిస్తే 186 శాతం పెరుగుదల. మరింత ఎక్కువగా 3.68 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఆమోదం పొందితే బేసిక్ పే రూ.66,240కు చేరే అవకాశం ఉంది. అత్యధికంగా చర్చలో ఉన్న 3.83 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అమలైతే ప్రస్తుతం రూ.18,000గా ఉన్న బేసిక్ జీతం రూ.68,940కు పెరగవచ్చు. అంటే దాదాపు మూడు రెట్లు పెరుగుదల లభించినట్లే.  

Central Government Employees3/5

ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్

పే మ్యాట్రిక్స్ ప్రకారం ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగులకు మరింత ప్రయోజనం కలగనుంది. లెవల్-5 ఉద్యోగుల బేసిక్ జీతం లక్ష రూపాయలు దాటే అవకాశం ఉండగా, లెవల్-10 ఉద్యోగుల జీతం రెండు లక్షల రూపాయలకు పైగా చేరవచ్చని అంచనా. లెవల్-18 అధికారుల జీతం దాదాపు రూ.10 లక్షలకు చేరే అవకాశముందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.  

8th Pay Commission Salary Hike4/5

8వ సిపిసి

అయితే ఇవన్నీ ప్రస్తుతం అంచనాలు మాత్రమే. కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించిన 8వ వేతన సంఘం కమిటీ ఇంకా ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌పై తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదు. దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉద్యోగ సంఘాలతో సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ వారి అభిప్రాయాలను సేకరిస్తోంది.  

8th Pay Commission5/5

కేంద్ర ఉద్యోగుల జీతాలు

అన్ని ప్రక్రియలు పూర్తయిన తర్వాత 2027 మధ్యకాలంలో 8వ వేతన సంఘం అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని సమాచారం. దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

TAGS:
8th Pay Commission
8th cpc
8th Pay Commission Salary Hike
Central Government Employees
Fitment Factor
8th CPC Salary Calculator

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