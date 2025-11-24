English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్..2.5 కోట్ల మందికి జీతాల పెంపు!?..పెన్షనర్లకు తీపికబురు!

దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఇప్పుడు ఒకే దానిపై ఎక్కువ దృష్టి సారించారు. అదే 8వ వేతన సంఘం. ఈ కమిషన్‌ ఛైర్మన్, సభ్యులను కేంద్రప్రభుత్వం ఇటీవలే నియమించగా.. మరో 18 నెలల్లో ఆ సంఘం తుది నివేదిక సమర్పిస్తుందని అంచనా. అయితే కొత్త వేతన విధానం జనవరి 2026 నుండి అమలులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు సమాచారం.   

వచ్చే ఏడాది నుంచి వేతనంలో పెంపుదల ఉందనే వార్త ఉద్యోగుల ముఖాల్లో ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. అయితే మరోవైపు ఇంత భారీ పెరుగుదల జీతాలు చెల్లించేందుకు సర్కారుకు డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వస్తుందనేది ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. 8వ వేతన సంఘం నివేదిక అమలు జరిగే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఖజానాకు భారీ చిల్లు ఖాయం అని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. 

కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కలిసి ఈ వేతనాల కోసం దాదాపుగా రూ.3.7 నుండి 3.9 లక్షల కోట్ల అదనపు వ్యయాన్ని భరిస్తాయని అంచనా. ప్రస్తుత అంచనాల ప్రకారం.. 8వ వేతన సంఘం అమలు తర్వాత కనీస జీతాలు, పెన్షన్లు 20 నుండి 25 శాతం వరకు పెరుగుదల ఉండబోతుందనేది అంచనా. దీని వల్ల దాదాపుగా 25 మిలియన్ల మందికి మాత్రం ప్రత్యక్షంగా ప్రయోజనం చేకూరుతుందని అంటున్నారు. 

ఇందులో దాదాపు 50 లక్షల మంది కేంద్ర ఉద్యోగులు 65 లక్షల కేంద్ర పెన్షనర్లు ఉన్నారు. అయితే, వాస్తవ సంఖ్య రాష్ట్రాల నుండి వస్తుంది. అక్కడ సుమారు 18.5 మిలియన్ల ఉద్యోగులు ఈ పరిధిలోకి వస్తారు. ఈ విధంగా ఇంతమందికి 25 శాతం పెంపుదల వచ్చినప్పుడు మార్కెట్ డిమాండ్ కూడా బారీగా పెరుగుతుందట.

కొందరు విశ్లేషకుల అంచనా ప్రకారం.. వేతన సంఘం సిఫార్సులను అమలు చేసిన తర్వాత, కేంద్ర ప్రభుత్వ బడ్జెట్ ఏటా రూ.1.4 లక్షల కోట్ల అదనపు భారాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి ఉంది. కానీ ఈ క్రమంలో రాష్ట్రాలకు ఇది పెద్ద సంక్షోభమే. కేంద్ర ప్రభుత్వం కంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉద్యోగులు ఉన్నందున, వారిపై ప్రభావం మరింత ఎక్కువగా ఉంటుందనేది వాస్తవం.  

ఈ విధంగా 8వ వేతన సంఘం అమలు కోసం రాష్ట్రాలకు మొత్తం అదనపు ఖర్చు ఏటా రూ.2.3 నుండి 2.5 లక్షల కోట్లకు పైగా ఖర్చు అవుతుందని సమాచారం. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య ఈ వ్యయాన్ని కలిపితే, ఈ సంఖ్య సంవత్సరానికి రూ.3.7 నుండి 3.9 లక్షల కోట్లకు చేరుకుంటుంది.  

