8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు అదొక్కటి ఉంటే చాలు పండగే.. 8వ వేతన సంఘంలో జీతాల పెంపుతో పాటు డీఏ విలీనం? కేంద్రం ఏం తేల్చబోతోంది?

8th Pay Commission: కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ ఎట్టకేలకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తీపికబురు అందించింది. గత మూడు నెలలుగా ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న వీరికి శనివారం 2శాతం డీఏను పెంచుతూ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. కోవిడ్ సమయం వలే ఈసారి కూడా మొండిచేయి తప్పదు అనుకున్న ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం చెప్పిన వార్తతో సంబురాలు చేసుకుంటున్నారు.
58శాతం ఉన్న డీఏ 2 శాతం పెంచడంతో మొత్తం 60శాతానికి చేరుకుంది. ఈ పెంపు జనవరి 1వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది. అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు జనవరి నుంచి ఏప్రిల్ వరకు ఉన్న బకాయిలను పూర్తిగా పొందుతారు. ఈ డీఏ పెంపుతో ఫ్యూన్ల దగ్గర నుంచి ఐఏఎస్ అధికారుల వరకు ప్రతిఒక్కరి జీతాలు పెరుగుతాయి.
అయితే ఇప్పుడున్న 2.57 ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ను 3.833కు పెంచాలని ఉద్యోగ సంఘాలు ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయించాయి. దీంతో ఇప్పుడున్న కనీస వేతనం రూ. 18వేల నుంచి ఏకంగా రూ. 69వేలకు చేరుకది. మార్కెట్లో పెరిగిన నిత్యావసరాలు, పిల్లల చదువుల ఖర్చులను పరిగణలోనికి తీసుకుని ఈ గణాంకాలను సిద్ధం చేశారు.
ఇప్పటి వరకు వేతన లెక్కింపులో భార్యభర్తలు, ఇద్దరు పిల్లలను మాత్రమే తీసుకునేవారు. కానీ ఈసారి తల్లిదండ్రులను కూడా చేర్చి మొత్తం 5 యూనిట్లుగా లెక్కించాలని ఉద్యోగ సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఇది ఉద్యోగుల ఆర్థిక భద్రతకు, సామాజిక బాధ్యతకు పెద్ద పీట వేస్తుందని చెప్పాలి.
ప్రాథమిక జీతం రూ. 69,000 అయితే, దానికి హెచ్ఆర్ఏ, రవాణా భత్యం వంటివి తోడైతే, లెవెల్-1 ఉద్యోగి (ప్యూన్ లేదా సహాయకుడు) ప్రారంభ స్థూల జీతం రూ. 90,000 నుండి రూ. 95,000 వరకు చేరుకుంటుంది. ఇది మధ్యతరగతి వర్గంలో ఒక సామాజిక విప్లవానికి దారి తీస్తుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
అయితే 8వ వేతన సంఘం అమల్లోకి వచ్చిన వెంటనే పాత డీఏ అంతా బేసిక్ పేలో విలీనం అవుతుంది. దీనివల్ల రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ గ్రాట్యుటీ, పెన్షన్ లక్షల్లో పెరుగుతాయి. పాత పెన్షన్ పథకం కోసం రాజీ లేని పోరాటం చేస్తామని, యూపీఎస్ కంటే ఓపీఎస్ శ్రేష్ఠమని యూనియన్లు స్పష్టం చేశాయి.
కాలంతో పాటు మారుతున్న అవసరాలను గుర్తించిన యూనియన్లు, మహిళా ఉద్యోగుల కోసం ఋతుస్రావ సెలవులు ఇతర ప్రత్యేక సదుపాయాలను కూడా తమ డిమాండ్ల జాబితాలో చేర్చాయి. 8వ వేతన సంఘం కేవలం ఉద్యోగులకే కాకుండా.. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కూడా ఊపునివ్వనుంది. వినతిపత్రాల సమర్పణకు ఏప్రిల్ 30 చివరి గడువు కాగా.. మే నెలలో ఢిల్లీలో జరగబోయే ఉన్నత స్థాయి సమావేశంపై అందరి దృష్టి నెలకొంది.