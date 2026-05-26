8th Pay Commission:రైల్వే ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్.. భారీ వేతన పెంపు..కొత్త లెక్కలు ఇవే!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 26, 2026, 10:24 PM IST|Updated: May 26, 2026, 10:24 PM IST

8th Pay Commission:కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం 8th Pay Commission గురించి మరో కీలక వార్త బయటకు వచ్చింది. ఈసారి ఇండియన్ రైల్వే టెక్నికల్ సూపర్వైజర్స్ అసోసియేషన్ (IRTSA) కొత్త ప్రతిపాదనలు చేసింది. ఇప్పటివరకు ఒకే ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అందరికీ వర్తింపజేయాలని చర్చలు జరుగుతుండగా, ఇప్పుడు ఉద్యోగుల స్థాయిని బట్టి వేర్వేరు ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్లు ఉండాలని IRTSA సూచించింది.

రైల్వే ఉద్యోగుల జీతాలు

7వ వేతన సంఘంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం 2.57 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను అమలు చేసింది. అంటే ఉద్యోగి ప్రస్తుత బేసిక్ జీతాన్ని 2.57తో గుణించి కొత్త జీతాన్ని నిర్ణయించారు. అయితే ఇప్పుడు 8వ వేతన సంఘంలో మరింత పెంపు ఉండే అవకాశం ఉందని ఉద్యోగులు ఆశిస్తున్నారు.  

ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్

IRTSA ప్రతిపాదన ప్రకారం ఐదు రకాల ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్లు ఉండాలని సూచించారు. లెవల్ 1 నుంచి 5 వరకు ఉద్యోగులకు 2.92 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇవ్వాలని చెప్పారు. లెవల్ 6 నుంచి 8 ఉద్యోగులకు 3.50, లెవల్ 9 నుంచి 12 వరకు 3.80, లెవల్ 13 నుంచి 16 వరకు 4.09, అలాగే లెవల్ 17 నుంచి 18 వరకు 4.38 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఉండాలని ప్రతిపాదించారు.  

8th CPC జీతాల పెంపు

ఈ ప్రతిపాదన అమలైతే రైల్వే ఉద్యోగుల జీతాల్లో భారీ పెరుగుదల కనిపించే అవకాశం ఉంది. ఉదాహరణకు ఒక ఉద్యోగి ప్రస్తుతం రూ.20,000 బేసిక్ జీతం పొందుతున్నట్లయితే, 2.92 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ప్రకారం అతని కొత్త జీతం రూ.58,400 వరకు చేరుతుంది. అలాగే రూ.45,000 బేసిక్ జీతం ఉన్న ఉద్యోగి 3.50 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ప్రకారం రూ.1,57,500 వరకు పొందే అవకాశం ఉంటుంది.  

రైల్వే టెక్నికల్ సూపర్వైజర్లు

అదేవిధంగా రైల్వే టెక్నికల్ సూపర్వైజర్లకు కొత్త క్యాడర్ వ్యవస్థ కూడా ఉండాలని IRTSA కోరింది. జూనియర్ ఇంజనీర్‌కు లెవల్-7లో రూ.1,57,400, సీనియర్ సెక్షన్ ఇంజనీర్‌కు రూ.1,66,800, అసిస్టెంట్ మేనేజర్‌కు రూ.2,01,600 ప్రారంభ వేతనం ఉండాలని సూచించింది.టెక్నికల్ ఉద్యోగులు ఎక్కువ పని గంటలు, ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లో విధులు నిర్వహిస్తారని, అందుకే వారికి ప్రత్యేక వేతన విధానం అవసరమని అసోసియేషన్ తెలిపింది. ముఖ్యంగా రైల్వే సేఫ్టీ విభాగంలో పనిచేసే ఉద్యోగులకు అధిక ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ వర్తింపజేయాలని కోరింది.

ఐఆర్టీఎస్ఏ

ఇంకా MACP విధానంలో కూడా మార్పులు చేయాలని సూచించారు. ప్రస్తుతం ఉన్న విధానానికి బదులుగా 30 ఏళ్ల సేవలో ఐదు సార్లు ఆర్థిక ప్రమోషన్లు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. 6, 12, 18, 24, 30 ఏళ్ల సేవ తర్వాత ఉద్యోగులకు ఆర్థిక లాభాలు ఇవ్వాలని చెప్పారు. అయితే ఇవన్నీ ప్రస్తుతం ప్రతిపాదనలు మాత్రమే. కేంద్ర ప్రభుత్వం లేదా 8వ వేతన సంఘం ఇంకా అధికారిక నిర్ణయం ప్రకటించలేదు. కానీ ఈ వార్తతో రైల్వే ఉద్యోగుల్లో భారీ ఆశలు నెలకొన్నాయి.

