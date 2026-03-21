  • 8th pay commission: రూ.50,000 వరకు జీతం ఉన్నవారికి గుడ్ న్యూస్… ఎంత పెరుగుతుందో తెలుసా?

8th pay commission: రూ.50,000 వరకు జీతం ఉన్నవారికి గుడ్ న్యూస్… ఎంత పెరుగుతుందో తెలుసా?

8th Pay Commission Salary Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ప్రస్తుతం 8వ పే కమిషన్‌పై ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎలా ఉండబోతుందో అన్నది అందరికీ ఆసక్తిగా ఉంది. ఎందుకంటే అదే వారి జీతాలు ఎంత పెరుగుతాయో నిర్ణయిస్తుంది. ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ప్రస్తుత బేసిక్ జీతానికి గుణకం లాంటిది. ఇది ఎంత ఎక్కువ ఉంటే జీతం అంత ఎక్కువ పెరుగుతుంది.
ప్రస్తుతం 7వ పే కమిషన్‌లో ఈ ఫ్యాక్టర్ 2.57గా ఉంది. కానీ 8వ పే కమిషన్‌లో ఇది 3.0 నుంచి 3.25 వరకు ఉండవచ్చని కొన్ని ఉద్యోగ సంఘాలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ మార్పు జరిగితే ఉద్యోగుల జీతాల్లో మంచి పెరుగుదల కనిపించే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా రూ.50,000 కంటే తక్కువ బేసిక్ జీతం ఉన్న వారికి ఇది పెద్ద ప్రయోజనం కలిగించవచ్చు.  

లెవల్ 1 నుంచి లెవల్ 8 వరకు ఉన్న ఉద్యోగుల జీతాలు గణనీయంగా పెరగవచ్చు. ఉదాహరణకు, లెవల్ 1 ఉద్యోగి ప్రస్తుతం రూ.18,000 బేసిక్ తీసుకుంటే, కొత్త ఫిట్‌మెంట్ ప్రకారం అది రూ.36,000 నుంచి రూ.46,000 వరకు పెరగవచ్చు. అదే విధంగా లెవల్ 8 ఉద్యోగుల జీతం రూ.95,000 పైగా వెళ్లే అవకాశం ఉంది.  

ఇంకా ఒక ముఖ్యమైన అంశం అరియర్స్. 7వ పే కమిషన్ 2025 డిసెంబర్ 31తో ముగిసింది. కాబట్టి 2026 జనవరి 1 నుంచి కొత్త జీతాలు అమల్లోకి వస్తే, ఉద్యోగులకు గత నెలలకి సంబంధించిన డబ్బు ఒకేసారి అందుతుంది. ఈ అరియర్స్ మొత్తం రూ.3.6 లక్షల నుంచి రూ.15 లక్షల వరకు ఉండవచ్చని అంచనా.

అయితే ఇవన్నీ ప్రస్తుతం ప్రతిపాదనలు మాత్రమే. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంకా తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదు. కమిషన్ నివేదికను పూర్తిగా పరిశీలించిన తర్వాతే అధికారిక ప్రకటన ఉంటుంది. దీనికి ఇంకా కొంత సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది.

 8వ పే కమిషన్ వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మంచి ఆర్థిక లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. జీతాల పెరుగుదలతో పాటు అరియర్స్ కూడా వారికి పెద్ద సహాయం అవుతాయి. ఇప్పుడు అందరి చూపు ప్రభుత్వ నిర్ణయంపైనే ఉంది.

