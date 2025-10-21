English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • 8th Pay Commission: 8వ పే కమిషన్‌తో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వరం.. 186 శాతం జీతం పెంపు

8th Pay Commission: 8వ పే కమిషన్‌తో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వరం.. 186 శాతం జీతం పెంపు

8th Pay Commission Likely To Increase 186 Percent Salary For Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే వార్త ఇది. వేతనాల్లో భారీ పెరుగుదల ఉంటుందని 8వ వేతన సంఘం ద్వారా తెలుస్తోంది. దాదాపుగా 186 శాతం వేతనం పెరుగుదల ఉంటుందని తెలుస్తోంది. ఆ వేతనం పెరుగుదల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
1 /6

వచ్చే ఏడాది 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటు కావాల్సి ఉంది. ఇప్పటికే కమిషన్ ఏర్పాటుపై కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. అయితే ఈ వేతన సంఘం ద్వారా ఉద్యోగుల జీవితాలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో తెలుసుకుందాం. 8వ వేతన సంఘం ద్వారా భారీ ప్రయోజనం ఉంటుందని సమాచారం. అదేమిటో తెలుసుకుందాం.

2 /6

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల జీతాలను నిర్ణయించడంలో ఫిట్‌మెంట్ అంశం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. 8వ వేతన సంఘంలో ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ 1.92 శాతం నుంచి 2.86 మధ్య ఉంటుందని తెలుస్తోంది. దీని ఆధారంగా జీతాల పెంపు ఉండనుందని ఉద్యోగ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

3 /6

8వ వేతన సంఘం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈసారి కరువు భత్యం ప్రాథమిక జీతంలో చేర్చవచ్చు. జీతం పెంపుదల, కరువు భత్యం నిబంధనలకు సంబంధించి ప్రభుత్వం నుంచి ఇంకా అధికారిక ప్రకటన లేదు.

4 /6

పండుగ సీజన్‌కు ముందు ప్రభుత్వం జూలై నుంచి డిసెంబర్ 2025 వరకు డీఏ, డీఏలో 3శాతం పెంచిన విషయం తెలిసిందే. ఈ పెంపుతో డీఏ 58 శాతానికి చేరుకుంది. కరువు భత్యం 50 శాతం దాటినప్పుడు దానిని ప్రాథమిక జీతంలో చేర్చాలి. జనవరి 2024లో డీఏ ఈ పరిమితిని దాటినా కూడా ప్రభుత్వం బేసిక్‌ పేలో చేర్చలేదు. 

5 /6

8వ వేతన సంఘంలో కనీస ఫిట్‌మెంట్ కారకం 1.92గా నిర్ణయిస్తే కొత్త కనీస వేతనం రూ.18 వేలు కలిపితే రూ.34,560కు పెరుగుతుంది. అంటే 92 శాతం పెరుగుదల ఉండే అవకాశం ఉంది.

6 /6

8వ వేతన సంఘంలో ఫిట్‌మెంట్ కారకం అధిక అంచనా 2.86గా నిర్ణయిస్తే కనీస వేతనం రూ.18,000 వేలు కలిపితే రూ.51,480 పెరుగుతుంది. మొత్తం 186 శాతం పెరుగుదల ఉంటుంది.

Salary Hike 8th Pay Commission government employees 8th Pay Commission Latest News Central Government Employees Pay Hike 8th Pay Commission News

Next Gallery

Manchu Family: తండ్రి మోహన్‌బాబుతో కుటుంబసమేతంగా మంచు విష్ణు.. ఫొటోలు చూశారా ఎంత క్యూట్‌గా ఉన్నాయో..!