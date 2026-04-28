8th Pay Commission: 8వ వేతన కమిషన్ చర్చల ముందు అనుకోని సమస్య.. ఉద్యోగుల్లో ఆందోళన!

8th Pay Commission:కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షన్ దారులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న 8వ వేతన కమిషన్ కు సంబంధించిన చర్చలు ఇప్పుడు వేగం పెంచుకున్నాయి. అయితే కీలక సమావేశాలు ప్రారంభం కావడానికి ముందే ఒక చిన్న సమస్య అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. కమిషన్ అధికారిక వెబ్సైట్ అకస్మాత్తుగా పనిచేయకపోవడం వల్ల ఉద్యోగుల్లో కొంత ఆందోళన నెలకొంది.
న్యూఢిల్లీలో ఏప్రిల్ 28 నుంచి 30 వరకు ఉద్యోగ సంఘాలు, సిబ్బంది ప్రతినిధులతో సమావేశాలు జరగనున్నాయి. ఈ సమావేశాల్లో ఉద్యోగుల జీతాల పెంపు, పెన్షన్ మార్పులు వంటి ముఖ్యమైన అంశాలపై చర్చ జరగనుంది. కానీ ఇలాంటి కీలక సమయంలో వెబ్సైట్ అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల తాజా సమాచారం తెలుసుకోవడానికి ఉద్యోగులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు.
ఈ కమిషన్పై గత కొన్ని వారాలుగా ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. ఉద్యోగ సంఘాలు తమ డిమాండ్లను ముందుగానే ప్రభుత్వానికి తెలియజేశాయి. ముఖ్యంగా కనీస ప్రాథమిక జీతాన్ని రూ.69,000గా నిర్ణయించాలని, 3.83 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇవ్వాలని నేషనల్ కౌన్సిల్-జాయింట్ కన్సల్టేటివ్ మెషినరీ (ఎన్సీ-జేసీఎం) ప్రతిపాదించింది. అలాగే ప్రతి సంవత్సరం 6% వృద్ధి ఇవ్వాలని కూడా కోరింది.
కొన్ని సంఘాలు ఇంకా ఎక్కువగా, కనీస జీతం రూ.72,000 ఉండాలని, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను 4.0గా పెంచాలని సూచించాయి. అంతేకాకుండా పాత పెన్షన్ విధానాన్ని తిరిగి అమలు చేయాలని కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పోస్టల్ ఉద్యోగుల సంఘాలు కూడా తమ అవసరాలను స్పష్టంగా చెప్పాయి. వీటిలో ఆరోగ్య సేవలు విస్తరించడం, డీఏకు అనుసంధానమైన హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ ఇవ్వడం వంటి అంశాలు ఉన్నాయి.
ఈ చర్చల మొదటి దశలో అన్ని సంఘాలకు అవకాశం దక్కకపోవచ్చని కూడా సమాచారం ఉంది. ఎందుకంటే చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో అభ్యర్థనలు వచ్చాయి. అందుకే కొన్ని సంఘాలు తర్వాతి దశల్లో పాల్గొనే అవకాశముంది.
ఇప్పటివరకు ఈ సమావేశాల నుంచి ఎలాంటి తుది నిర్ణయం రాలేదు. అందువల్ల ఉద్యోగులు మీడియా వార్తలు, సంఘాల ప్రకటనలపై ఆధారపడుతున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో వెబ్సైట్ పనిచేయకపోవడం మరింత అనిశ్చితిని పెంచుతోంది.
వెబ్సైట్ సమస్యకు అసలు కారణం ఏమిటో ఇంకా స్పష్టంగా తెలియలేదు. ఎక్కువ మంది ఒకేసారి వెబ్సైట్ను ఉపయోగించడం వల్ల సమస్య వచ్చి ఉండొచ్చు లేదా సాంకేతిక లోపం కారణం కావచ్చు. అధికారికంగా మాత్రం ఇంకా ఎలాంటి ప్రకటన విడుదల కాలేదు.