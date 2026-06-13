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8th Pay Commission: టీచర్లకు గుడ్ న్యూస్.. 8వ వేతన సంఘం ముందు భారీ డిమాండ్లు!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 13, 2026, 09:14 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:14 AM IST

8th Pay Commission:జమ్మూ కాశ్మీర్ జనరల్ లైన్ టీచర్స్ ఫోరం (JKGLTF) 8వ కేంద్ర వేతన సంఘానికి పలు కీలక సూచనలు చేసింది. ఉపాధ్యాయులు మరియు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను పరిష్కరించాలని ఫోరం కోరింది. ముఖ్యంగా జీతాల సవరణ, పాత పెన్షన్ పథకం పునరుద్ధరణ, వైద్య భత్యాల పెంపు వంటి అంశాలను ప్రస్తావించింది.

Teachers Allowances1/5

8వ వేతన సంఘం

ఫోరం అభిప్రాయం ప్రకారం ప్రస్తుతం ఉన్న ఆర్థిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను పెంచాలి. దీని వల్ల ఉద్యోగులు మరియు పెన్షనర్ల కొనుగోలు శక్తి మెరుగుపడటంతో పాటు వారి జీవన ప్రమాణాలు కూడా పెరుగుతాయని పేర్కొంది.  

NPS vs OPS2/5

ఉపాధ్యాయుల జీతాల పెంపు

పాత పెన్షన్ పథకం (OPS) పునరుద్ధరణ కూడా ప్రధాన డిమాండ్లలో ఒకటి. ప్రస్తుతం నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS) పరిధిలో ఉన్న ఉద్యోగులు పదవీ విరమణ తర్వాత ఆర్థిక భద్రతపై ఆందోళన చెందుతున్నారని ఫోరం తెలిపింది. అందుకే OPSను తిరిగి అమలు చేయాలని లేదా దానికి సమానమైన హామీ కలిగిన పెన్షన్ విధానాన్ని తీసుకురావాలని కోరింది.  

Old Pension Scheme3/5

OPS పునరుద్ధరణ

2009లో నియమితులైన జనరల్ లైన్ టీచర్లకు సంబంధించిన వేతన అసమానతలను తొలగించాలని కూడా ఫోరం సూచించింది. సీనియర్ ఉద్యోగులు తమ జూనియర్ల కంటే తక్కువ వేతనం పొందే పరిస్థితి లేకుండా ఒకసారి ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని కోరింది. గతంలో ఏర్పడిన వేతన వ్యత్యాసాలను సరిచేసి సంబంధిత ప్రయోజనాలను గత తేదీ నుంచి అమలు చేయాలని తెలిపింది.2019 బ్యాచ్‌కు చెందిన అర్హత కలిగిన ఉపాధ్యాయులకు రెండు నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్లు ఇవ్వాలని కూడా ప్రతిపాదించింది. దీనివల్ల వారికి జరిగిన అన్యాయం తొలగి సమానత్వం నెలకొంటుందని ఫోరం అభిప్రాయపడింది.

OPS Restoration4/5

NPS వర్సెస్ OPS

జమ్మూ కాశ్మీర్ ఉపాధ్యాయులకు ఇతర కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల ఉపాధ్యాయులతో సమాన వేతనాలు, సేవా ప్రయోజనాలు కల్పించాలని ఫోరం కోరింది. కఠినమైన భౌగోళిక పరిస్థితుల్లో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయులకు తగిన గుర్తింపు అవసరమని పేర్కొంది.దివ్యాంగ ఉద్యోగులకు ప్రత్యేక సదుపాయాలు కల్పించాలని కూడా డిమాండ్ చేసింది. వికలాంగ భత్యాలు, రవాణా భత్యాలు పెంచడంతో పాటు అదనపు వైద్య మరియు సెలవు ప్రయోజనాలు అందించాలని సూచించింది.

8th Pay Commission5/5

టీచర్ల డిమాండ్లు

ఉపాధ్యాయుల నాన్-ఫంక్షనల్ ప్రమోషన్ కాలాన్ని 9 సంవత్సరాల నుంచి 5 లేదా 6 సంవత్సరాలకు తగ్గించాలని ఫోరం కోరింది. అలాగే వైద్య భత్యాన్ని నెలకు రూ.300 నుంచి రూ.2,000కు పెంచాలని సూచించింది.అదే విధంగా ప్రస్తుతం పిల్లల విద్యా భత్యంగా ఇస్తున్న రూ.2,813 సరిపోవడం లేదని పేర్కొంటూ, దానిని ప్రతి పిల్లవాడికి నెలకు రూ.5,000కు పెంచాలని 8వ వేతన సంఘాన్ని కోరింది. ఈ డిమాండ్లు అమలైతే దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది ఉపాధ్యాయులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రయోజనం చేకూరే అవకాశం ఉంది.

TAGS:
8th Pay Commission
8th cpc
Teachers Salary Hike
OPS restoration
Old Pension Scheme
NPS vs OPS
Teachers Allowances

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