  • Teachers Salary: 50,000 మినిమమ్ పే.. 36% HRA.. టీచర్ల భారీ డిమాండ్లు వెలుగులోకి!

Teachers Salary: 50,000 మినిమమ్ పే.. 36% HRA.. టీచర్ల భారీ డిమాండ్లు వెలుగులోకి!

Teachers Salary:కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు.. టీచర్లకు సంబంధించిన 8వ పే కమిషన్‌పై ఒక ముఖ్యమైన అప్డేట్ వెలువడింది. ముఖ్యంగా టీచర్ల తరఫున పనిచేస్తున్న సంస్థలు తమ డిమాండ్లను ప్రభుత్వానికి తెలియజేశాయి. ఇందులో జీతాలు, అలవెన్సులు, ప్రమోషన్లు వంటి అంశాలపై పెద్ద మార్పులు కోరుతున్నారు.
ప్రగతీశీల శిక్షక్ న్యాయ మంజూర్ (PSNM) అనే సంస్థ 2026 ఏప్రిల్ 20న తమ ప్రతిపాదనలు సమర్పించింది. ఈ సంస్థ కేంద్ర ప్రభుత్వ టీచర్లకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. వీరి ప్రధాన డిమాండ్ ఏమిటంటే, కనీస జీతాన్ని రూ.50,000 నుంచి రూ.60,000 వరకు పెంచాలని కోరడం. ప్రస్తుతం ఉన్న జీతాలతో పెరుగుతున్న ఖర్చులను ఎదుర్కోవడం కష్టమవుతుందని వారు చెబుతున్నారు.  

ఇంకా కొత్తగా చేరే టీచర్లకు కూడా ఎక్కువ జీతం ఇవ్వాలని సూచించారు. లెవల్-6 టీచర్లకు రూ.1,34,500 వరకు బేసిక్ పే ఉండాలని కోరుతున్నారు. అలాగే ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను కూడా పెంచాలని కోరారు. ఇది 2.57 నుండి 3.83 వరకు పెంచాలని సూచిస్తున్నారు. దీంతో జీతాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి.  

అలవెన్సుల విషయానికి వస్తే, హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ (HRA) ను కూడా పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఉన్న 10%, 20%, 30% స్థానంలో 12%, 24%, 36%గా మార్చాలని కోరుతున్నారు. అలాగే పిల్లల విద్య కోసం ఇచ్చే అలవెన్స్‌ను నెలకు రూ.7,000గా పెంచాలని సూచించారు.  

ట్రాన్స్‌పోర్ట్ అలవెన్స్ కూడా పెంచాలని, కనీసం రూ.9,000 ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. అలాగే డిజిటల్ సపోర్ట్ కోసం నెలకు రూ.2,000 ఇవ్వాలని కూడా కోరారు. లీవ్ పాలసీలో కూడా మార్పులు కోరుతూ, సంవత్సరానికి ఎక్కువ సెలవులు ఇవ్వాలని సూచించారు.  

పెన్షన్ విషయంలో పాత పెన్షన్ విధానం (OPS)ను తిరిగి అమలు చేయాలని, ప్రస్తుతం ఉన్న NPS ను రద్దు చేయాలని కోరుతున్నారు. రిటైర్మెంట్ వయస్సును 65 సంవత్సరాలకు పెంచాలని కూడా సూచించారు.

