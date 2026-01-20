8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల ప్రకటించిన కొత్త కాంపోజిట్ శాలరీ అకౌంట్ ప్యాకేజీ నుంచి కొందరు ఉద్యోగులను మినహాయించడంపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతోంది. ఢిల్లీతో పాటు అన్ని కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు, అలాగే కేంద్ర స్వయంప్రతిపత్తి సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు కూడా ఈ సౌకర్యాన్ని తక్షణమే వర్తింపజేయాలని కోరుతూ ఆల్ ఇండియా ఎన్పీఎస్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్కు లేఖ రాసింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం విధులు నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ దాదాపు 2.5 లక్షల మంది ఉద్యోగులు ఈ ప్యాకేజీ ప్రయోజనాలకు దూరంగా ఉండటం అన్యాయమని ఫెడరేషన్ ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.
జనవరి 16న కేంద్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కోసం కాంపోజిట్ శాలరీ అకౌంట్ ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. ఈ ప్యాకేజీ ద్వారా ఉద్యోగులకు ఒకే జీతం ఖాతా ద్వారా బ్యాంకింగ్ సేవలు, బీమా కవరేజ్, రుణ సౌకర్యాలు, డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డుల వంటి అనేక ప్రయోజనాలు లభించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు.
ఎనిమిదవ వేతన సంఘం అమలుకు ముందే తీసుకొచ్చిన ఈ నిర్ణయాన్ని ఉద్యోగుల సంక్షేమ దిశగా ఒక కీలక అడుగుగా భావిస్తున్నారు. అయితే, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు, కేంద్ర స్వయంప్రతిపత్తి సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులను ఈ పథకం నుంచి మినహాయించడం పలు సందేహాలు, అసమానతలపై చర్చకు దారితీసింది.
ఫెడరేషన్ జాతీయ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ మంజీత్ సింగ్ పటేల్ తన లేఖలో ఈ ప్యాకేజీ ఉద్యోగుల ఆర్థిక భద్రత, సామాజిక భద్రత, బ్యాంకింగ్ అవసరాలను మరింత బలోపేతం చేస్తుందని పేర్కొన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 5,000 కేంద్ర స్వయంప్రతిపత్తి సంస్థల్లో దాదాపు 2.5 లక్షల మంది ఉద్యోగులు పనిచేస్తుండగా, వారిని ఈ పథకం నుంచి తప్పించడం సరైన నిర్ణయం కాదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖల ఉద్యోగులకే ఈ సౌకర్యాన్ని పరిమితం చేయడం సమానత్వ సూత్రాలకు విరుద్ధమని అభిప్రాయపడ్డారు.
ఢిల్లీ ప్రభుత్వం (GNCTD) ఇతర కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల ఉద్యోగులు వాస్తవానికి కేంద్ర ప్రభుత్వ వ్యవస్థలో భాగంగానే పనిచేస్తున్నారని.. అయినప్పటికీ వారికి ఈ జీతం ఖాతా ప్యాకేజీ వర్తించకపోవడం అన్యాయమని ఫెడరేషన్ లేఖలో పేర్కొంది.
ప్రధానమంత్రి ప్రతిపాదించిన ఒకే భారతదేశం ఉత్తమ భారతదేశం అనే దృక్కోణానికి అనుగుణంగా, అన్ని కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు, కేంద్ర స్వయంప్రతిపత్తి సంస్థల ఉద్యోగులను కూడా ఈ కాంపోజిట్ శాలరీ అకౌంట్ ప్యాకేజీలో చేర్చాలని ఫెడరేషన్ గట్టిగా డిమాండ్ చేసింది. సమానత్వం, ఆర్థిక భద్రత, సామాజిక న్యాయం వంటి అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ త్వరలో సానుకూల నిర్ణయం తీసుకుంటుందని సమాఖ్య ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది.