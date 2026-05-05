8th Pay Commission update: 8వ పే కమిషన్ కీలక అప్ డేట్.. మే 18న తెలంగాణకు రానున్న కమిటీ..!!

8th Pay Commission update: తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్ వేదికగా 8వ పే కమిషన్ కీలక అడుగులు వేయబోతోంది. కోటిమందికిపైగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల భవిష్యత్తును నిర్ణయించే ఈ ప్రక్రియ ఇప్పుడు క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనకు చేరుకుందని చెప్పాలి. జస్టిస్ రంజన్ ప్రకాశ్ దేశాయ్ నేత్రుత్వంలోని కమిటీ గణాంకాలకే పరిమితం అవ్వగుండా...డైరెక్టుగా ఉద్యోగుల కష్టనష్టాలను తెలుసుకునేందుకు దేశవ్యాప్తంగా పర్యటనకు సిద్ధమైంది. 
ఈ నేపథ్యంలోనే మే 18, 19వ తేదీల్లో 8వ పే కమిషన్ బ్రుందం హైదరాబాద్ లో పర్యటించనుంది. ఇక్కడున్న పలు కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు అయిన రైల్వే, డిఫెన్స్, ఇతర యూనియన్లతో కమిషన్ ప్రతినిధులు భేటీ అవుతారు. 

ఈ బ్రుందానికి తమ సమస్యలు, జీతాల పెంపు ప్రతిపాదనలను ఇవ్వాలనుకున్నట్లయితే సంఘాలు మే 8వ తేదీ లోపు  8cpc.gov.in వెబ్‌సైట్‌లో మెమొరాండం సమర్పించాలి. 

తెలంగాణలోనే కాదు అటు ఏపిలోనూ ఈ బ్రుందం పర్యటిస్తుంది. ఏపిలోని ఉద్యోగుల కోసం ప్రత్యేక సమావేశాలను విశాఖలో నిర్వహించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ఉద్యోగులు తమ వాణిని బలంగా వినిపించే ఛాన్స్ లభించిందని చెప్పాలి. 

ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల పర్యటన ముగిసిన తర్వాత కమిషన్ తన పర్యటనను సరిహద్దు ప్రాంతాలకు మళ్లించే ఛాన్స్ ఉంది. జూన్ 1 నుంచి జూన్ 4 వరకు జమ్మూకశ్మీర్ లోని శ్రీనగర్ లో పర్యటిస్తారు.  కఠిన పరిస్థితుల్లో పనిచేసే రక్షణ సిబ్బంది, సివిల్ ఉద్యోగుల నుంచి ఇన్ పుట్ సేకరించడం ఈ పర్యటన ప్రధాన ఉద్దేశమని చెప్పాలి. 

అటు 8వ వేతన సంఘంపై ఉద్యోగులు పెట్టుకున్న భారీ ఆశ బేసిక్ పే పెంచడం. ప్రస్తుతం ఉన్న రూ. 18వేల కనీస వేతనాన్ని ఏకంగా రూ. 51,480కి పెంచాలన్న ప్రతిపాదనలపై కమిషన్ కూడా సీరియస్ గానే కసరత్తు చేస్తోంది. గత పే కమిషన్స్ కంటే మెరుగైన ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ను ఈ సారి అమలు చేసే ఛాన్స్ ఉంది. ఒక వేళ ఈ కమిషన్ సిఫార్సులు అమల్లోకి వచ్చినట్లయితే మొత్తం 1.15కోట్ల మందికి ప్రయోజనం చేకూరుతుంది.   

