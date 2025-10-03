English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు బ్యాడ్ న్యూస్..జీతాల పెంపు ఇప్పట్లో లేనట్టే?

8th Pay Commission Update: 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటులో జాప్యం గురించి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు మరింత ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న DA, DR పెంపును ప్రభుత్వం ప్రకటించినప్పటికీ.. ఇప్పుడు అందరి దృష్టి 8వ వేతన సంఘం అప్‌డేట్స్ గురించి అందరూ ఎదురుచూస్తున్నారు. 
1 /7

8వ వేతన సంఘం ఛైర్మన్‌ను నియమించలేదు. టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ (ToR) కూడా ఖరారు కాలేదు. 1.2 కోట్లకు పైగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు.. పెన్షనర్లు తమ జీతాలు, పెన్షన్‌లను సవరించే 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటు కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. జనవరి 16, 2025న ప్రభుత్వం ఆమోదం పొందినప్పటికీ, వేతన సంఘం అధికారికంగా ఏర్పాటు కాలేదు.  

2 /7

బుధవారం, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు.. పెన్షనర్లకు డియర్నెస్ అలవెన్స్, డియర్నెస్ రిలీఫ్ పెంచడానికి కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. డిఎ, డిఆర్ పెంపుదల జూలై 01, 2025 నుండి అమలులోకి వస్తాయని స్పష్టం చేసింది. ఇది ధరల పెరుగుదలను భర్తీ చేయడానికి ప్రాథమిక వేతనం/పెన్షన్‌లో ప్రస్తుతమున్న 55 శాతం రేటు కంటే 3 శాతం పెరుగుదలను సూచిస్తుందని క్యాబినెట్ నోట్ తెలిపింది. అయితే, 8వ సీపీసీ ToR నోటిఫికేషన్, సభ్యుల నియామకంపై ఏమీ చెప్పలేదు.  

3 /7

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర మంత్రివర్గం ఈ సంవత్సరం జనవరిలో 8వ వేతన సంఘానికి సంబంధించిన రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించింది. దీని ప్రకారం.. 8వ వేతన సంఘం జనవరి 1, 2026 నుండి అమల్లోకి వస్తుంది. కమిషన్ ప్యానెల్‌లో ఒక చైర్‌పర్సన్, కనీసం ఇద్దరు సభ్యులు ఉంటారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పే స్కేల్స్, అలవెన్సులు, ప్రయోజనాలకు మార్పులను సమీక్షించడానికి.. సిఫార్సు చేయడానికి సాధారణంగా ప్రతి పదేళ్లకు ఒకసారి కేంద్ర వేతన కమిషన్లు ఏర్పాటు చేస్తుంది. 2016లో అమలు చేసిన 7వ వేతన సంఘం 2026 వరకు అమలులో ఉంటుంది.  

4 /7

8వ వేతన సంఘం 1.2 కోట్లకు పైగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల పెన్షన్లు, అలవెన్సులు, జీతాలను సవరిస్తుంది. ద్రవ్యోల్బణం ప్రకారం ఇది డియర్‌నెస్ అలవెన్స్‌ను కూడా సవరిస్తుంది. 8వ వేతన సంఘం రక్షణ సిబ్బందితో సహా దాదాపు 50 లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. ఇది రక్షణ పదవీ విరమణ చేసిన వారితో సహా దాదాపు 65 లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ పెన్షనర్లకు కూడా ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది.  

5 /7

ఏదైనా వేతన సంఘం పని ప్రారంభించడానికి ToR ఒక కీలకమైన అంశం. ఇది జీతం నిర్మాణం, అలవెన్సులు, పదవీ విరమణ ప్రయోజనాలు, ఇతరాలను నిర్ణయిస్తుంది. ఇవి కమిషన్ సిఫార్సులకు లోబడి ఉంటాయి. ToR ఏదైనా వేతన సంఘం పనిచేసే పునాదిగా పనిచేస్తుంది. ToRకి సమాచారం ఇవ్వకపోతే ఛైర్మన్, కమిషన్ సభ్యులను నామినేట్ చేయలేరు. ToR లేకుండా, కమిషన్ అధికారికంగా స్థాపించబడినట్లుగా పరిగణించరు. దానికి సంబంధించిన పని కూడా ప్రారంభం కాదు.   

6 /7

7వ వేతన కమిషన్‌ను సెప్టెంబర్ 2013లో ప్రకటించారు. దాని ఛైర్మన్, ToR ఫిబ్రవరి 2014లో నోటిఫై చేశారు. అయితే, జనవరి 16, 2025న 8వ వేతన కమిషన్ ప్రకటన తర్వాత.. కమిషన్ ToR ఇప్పటికీ పెండింగ్‌లో ఉంది. కమిషన్ చైర్మన్, ఇతర సభ్యుల నియామకాన్ని ప్రభుత్వం అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. ఇది 8వ వేతన కమిషన్ ఏర్పాటులో జాప్యాన్ని సూచిస్తుంది. మీడియా నివేదికల ప్రకారం, వేతన కమిషన్‌ను పూర్తిగా అమలు చేయడానికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు 2028 వరకు వేచి ఉండాల్సి రావచ్చు.

7 /7

మునుపటి కమిషన్ ప్రకారం.. అమలు ప్రక్రియ సాధారణంగా దాని ఏర్పాటు సమయం నుండి రెండు నుండి మూడు సంవత్సరాలు పడుతుంది. 2025 ముగియడానికి మూడు నెలల కంటే ఎక్కువ సమయం మిగిలి ఉన్నందున, మునుపటి కమిషన్ల కాలక్రమాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే 8వ వేతన కమిషన్ అమలు 2028కి ముందు జరిగే అవకాశం లేకపోలేదు.  

8th Pay Commission 8th Pay 8th Pay Commission Update Salary Hike 7th CPC 7th Pay Commission DA hike Dearness allowance

Next Gallery

Rukmini Vasanth: &#039;కాంతారా ఛాప్టర్ 1&#039; హీరోయిన్ ఎంత సంపాదించిందో తెలుసా? కర్ణాటకలో ఇదే టాప్!