8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు శుభవార్త..భారీగా పెరగనున్న జీతాలు..?

8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటు, దాని నిబంధనల (ToR) ప్రకటన కోసం కోటి మందికి పైగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. తాజాగా వెల్లడైన ఓ వార్తా సంస్థ నివేదిక ప్రకారం ఆగస్టు నెలాఖరుకు ToRను ఆమోదించే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. "ఈ నెలలోనే ప్రభుత్వం ToR ను ఆమోదిస్తుందని మేము ఆశిస్తున్నాము. కానీ స్పష్టమైన సమాచారం లేదు" అని నేషనల్ కన్సల్టేటివ్ ఆర్గనైజేషన్-జాయింట్ కన్సల్టేటివ్ మెషినరీ (NC-JCM) పర్సనల్ డివిజన్ కార్యదర్శి శివ్ గోపాల్ మిశ్రా అన్నారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం, దాని ఉద్యోగుల మధ్య వివాదాలను చర్చల ద్వారా పరిష్కరించడానికి NC-JCM ప్రధాన వేదికగా పనిచేస్తుంది. ఈ సంవత్సరం జనవరిలో కేంద్ర మంత్రివర్గం 8వ వేతన సంఘం రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించిన తర్వాత ToRపై తన అభిప్రాయాలను తెలియజేయమని NC-JCMను కోరారు. దీనికి ప్రతిస్పందనగా NC-JCM పర్సనల్ డివిజన్ జనవరిలోనే దాని ముసాయిదా ToRను ప్రభుత్వానికి సమర్పించింది.
1957 నాటి 15వ భారత కార్మిక సదస్సు నియమాలకు అనుగుణంగా భర్త (1 యూనిట్), భార్య (0.8 యూనిట్), ఇద్దరు పిల్లలు (ఒక్కొక్కరు 0.6 యూనిట్) సంపాదన ఆధారంగా 7వ వేతన సంఘం కనీస వేతనాన్ని లెక్కించింది. అయితే, ఈ విధానం లోపభూయిష్టంగా ఉందని NC-JCMకి చెందిన శివ్ గోపాల్ మిశ్రా వాదించారు. ఇది వృద్ధ తల్లిదండ్రుల జీవన అవసరాలను విస్మరిస్తుందని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.
తల్లిదండ్రులను చూసుకోవడం నైతిక బాధ్యత మాత్రమే కాదు. తల్లిదండ్రులు, సీనియర్ సిటిజన్స్ సంక్షేమ చట్టం, 2022 ప్రకారం చట్టపరమైన బాధ్యత కూడా. అందువల్ల, కనీస వేతనాన్ని ఐదు భాగాల (భర్త, భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు) ఆధారంగా లెక్కించాలని NC-JCM డిమాండ్ చేసింది.
NC-JCM తన ముసాయిదా ToRలో, కెరీర్ పురోగతిని ప్రభావితం చేసే అననుకూల వేతన స్కేళ్ల విలీనం, మోడిఫైడ్ అష్యూర్డ్ కెరీర్ ప్రోగ్రెషన్ ప్లాన్ (MACP)పై దృష్టి పెట్టింది. ప్రత్యేకంగా 2ని స్కేల్ 1తో, 4ని స్కేల్ 3తో, 6ని స్కేల్ 5తో విలీనం చేయాలని అభ్యర్థించబడింది.
అదనంగా 12 సంవత్సరాల తర్వాత పెన్షన్లో కమ్యూట్ చేయబడిన భాగాన్ని పునరుద్ధరించడానికి.. ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి పెన్షన్ పెంపుదలను అమలు చేయడానికి పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ ప్రతిపాదనను NC-JCM డిమాండ్ చేసింది.
2017 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 7వ వేతన సంఘం 2.57 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్తో దాదాపు రూ.1.02 లక్షల కోట్ల జీతాలు, పెన్షన్లను పెంచింది. అయితే, కోటక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఈక్విటీస్ అంచనా ప్రకారం 8వ వేతన సంఘం 1.8 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్తో రూ.2.4 నుండి 3.2 లక్షల కోట్ల ఆర్థిక ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
ToR ఖరారు అయిన తర్వాత 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటుకు మార్గం సుగమం అవుతుంది. చారిత్రాత్మకంగా, వేతన కమిషన్లు తమ సిఫార్సులను సమర్పించడానికి 18 నెలల కంటే ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటాయి. ప్రభుత్వం వాటిని సమీక్షించి ఆమోదించడానికి మరో 3–9 నెలలు పడుతుంది. ఈ పరిణామాలన్నీ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు కొత్త ఆశను తెచ్చిపెట్టాయి.