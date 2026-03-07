English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  8th Pay Commission: కేంద్ర ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. రూ.75 లక్షల హౌస్ లోన్ డిమాండ్..!

8th Pay Commission: కేంద్ర ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. రూ.75 లక్షల హౌస్ లోన్ డిమాండ్..!

8th Pay Commission Update: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన 8వ పే కమిషన్ గురించి ఒక ముఖ్యమైన వార్త వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రస్తుతం ఇళ్ల ధరలు భారీగా పెరిగిన నేపథ్యంలో, ఉద్యోగులు హౌస్ బిల్డింగ్ అడ్వాన్స్ (HBA) పరిమితిని పెంచాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు.
ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న నిబంధనల ప్రకారం, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఇల్లు నిర్మించడానికి లేదా కొనుగోలు చేయడానికి ప్రభుత్వం నుంచి రూ.25 లక్షల వరకు హౌస్ బిల్డింగ్ అడ్వాన్స్ పొందవచ్చు. లేదా ఉద్యోగి 34 నెలల బేసిక్ జీతం ఎంతైతే తక్కువగా ఉంటుందో, అంత మొత్తాన్ని మాత్రమే రుణంగా పొందే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ రుణంపై ప్రస్తుతం సుమారు 7.5 శాతం వడ్డీ వసూలు చేస్తున్నారు.

అయితే, దేశంలోని పెద్ద నగరాల్లో ఇళ్ల ధరలు గత పదేళ్లలో గణనీయంగా పెరిగాయని ఉద్యోగ సంఘాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఢిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో ఇల్లు కొనడం చాలా ఖరీదైన విషయం అయింది. అందువల్ల ప్రస్తుతం ఉన్న రూ.25 లక్షల పరిమితి సరిపోవడం లేదని వారు అంటున్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో ఫెడరేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ పోస్టల్ ఆర్గనైజేషన్స్ (FNPO) ఉద్యోగుల తరఫున కొన్ని కీలక సూచనలు చేసింది. హౌస్ బిల్డింగ్ అడ్వాన్స్ పరిమితిని రూ.75 లక్షలకు పెంచాలని మరియు వడ్డీ రేటును 5 శాతానికి తగ్గించాలని వారు సూచించారు.

అదే కాకుండా, ఈ రుణాన్ని ఉద్యోగి నెల జీతానికి 60 రెట్లు వరకు ఇవ్వాలని కూడా ప్రతిపాదించారు. ప్రస్తుతం హౌస్ బిల్డింగ్ అడ్వాన్స్ పొందడానికి కనీసం 5 సంవత్సరాల సేవ ఉండాలి. దీనిని 2 సంవత్సరాలకు తగ్గించాలని కూడా ఉద్యోగ సంఘాలు కోరుతున్నాయి.  

ఇంకా పాత ఇళ్లు కొనుగోలు చేయడం లేదా ఇళ్లను పెద్దగా మరమ్మతులు చేయడానికి కూడా ఈ రుణాన్ని ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఇవ్వాలని వారు సూచించారు. హౌస్ బిల్డింగ్ అడ్వాన్స్ అనేది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇల్లు నిర్మించడానికి లేదా కొనుగోలు చేయడానికి ప్రభుత్వం ఇచ్చే ప్రత్యేక రుణ సౌకర్యం. ఇది ఉద్యోగుల సంక్షేమానికి చాలా ముఖ్యమైన పథకంగా భావిస్తున్నారు.

ఇప్పుడు ప్రారంభమైన 8వ పే కమిషన్ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మరియు పెన్షనర్ల జీతాలు, భత్యాలు వంటి అంశాలను సమీక్షించనుంది. ఈ కమిషన్ తన నివేదికను సమర్పించడానికి సుమారు 18 నెలల సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగ సంఘాలు చేసిన ఈ డిమాండ్లను ప్రభుత్వం అంగీకరిస్తుందా లేదా అనేది 8వ పే కమిషన్ సిఫార్సులు మరియు ప్రభుత్వ తుది నిర్ణయంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఈ విషయం దేశవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లో పెద్ద చర్చకు దారితీస్తోంది.

