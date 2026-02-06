8th Pay Commission: కేంద్ర ఉద్యోగులకు శుభవార్తా..వేతనం 50,000కు పైగా పెంపు..?

8th Pay Commission update: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు సంబంధించిన కీలక అంశమైన 8వ వేతన సంఘంపై ప్రస్తుతం పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. గత ఏడాది అక్టోబర్ నెలలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా ఎనిమిదో వేతన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ప్రతి పది సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఉద్యోగుల వేతనాలు..పెన్షన్లను సమీక్షించేందుకు ప్రభుత్వం ఈ వేతన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేస్తూ వస్తోంది.
ఈసారి ఏర్పాటు చేసిన 8వ వేతన సంఘం దాదాపు 18 నెలల పాటు పని చేయనుంది. ఈ సంఘానికి సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రంజనా ప్రకాశ్ దేశాయ్ చైర్పర్సన్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ప్రొఫెసర్ పులక్ ఘోష్ పార్ట్ టైమ్ సభ్యుడిగా ఉన్నారు. పంకజ్ జైన్ మెంబర్ సెక్రటరీగా నియమితులయ్యారు. అలాగే వేతన సంఘం పని చేసే విధానం, లక్ష్యాలను తెలియజేస్తూ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ కూడా ఖరారు చేశారు.
8వ వేతన సంఘం కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని వివిధ శాఖలతో సంప్రదింపులు జరపనుంది. ఉద్యోగ సంఘాల డిమాండ్లు, అవసరాలను కూడా ఈ కమిషన్ పరిశీలిస్తుంది. దీనితో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆర్థిక పరిస్థితి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆర్థిక స్థితిగతులను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది. అన్ని అంశాలను పరిశీలించిన తర్వాత తుది సిఫార్సులను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పిస్తుంది.
ఈ ప్రక్రియ మొత్తం పూర్తవడానికి కనీసం 18 నెలలు పట్టే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత ప్రభుత్వం ఈ సిఫార్సులను అమలు చేయడానికి మరో ఆరు నెలలు తీసుకునే అవకాశం ఉందని అంచనా. అంటే మొత్తం ప్రక్రియ పూర్తవడానికి దాదాపు రెండు సంవత్సరాలు సమయం పడవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
8వ వేతన సంఘంలో అత్యంత కీలకమైన అంశం ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్. ఇదే వేతన పెంపుకు ప్రధాన ఆధారం. 7వ వేతన సంఘంలో.. ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.57గా ఉండడంతో కనీస వేతనం రూ.7,000 నుంచి రూ.18,000కు పెరిగింది. ఈసారి ఉద్యోగ సంఘాలు కనీసం 2.86 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఒకవేళ ఇది ఆమోదం పొందితే, కనీస వేతనం రూ.18,000 నుంచి రూ.52,000 వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
అయితే తుది నిర్ణయం ఎలా ఉంటుందన్నది 8వ వేతన సంఘం నివేదికపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అప్పటి వరకు కేంద్ర ఉద్యోగులు ఆశతో ఎదురుచూస్తున్నారు.