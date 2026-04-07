8th Pay Commission Update: కేంద్ర ఉద్యోగులకు అలర్ట్..ఈ పని చేయకపోతే ఇన్క్రిమెంట్ ఆగిపోయినట్టే..

Salary Alert: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన 8వ వేతన సంఘం విషయంపై ఒక కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ అప్డేట్ ప్రకారం ఉద్యోగుల పనితీరు.. జీతం పెంపు..ఇప్పుడు కొత్త నియమాలపై ఆధారపడనుంది. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన కొత్త రూల్ ఉద్యోగులందరికీ చాలా ముఖ్యమైంది.
ఇప్పటి వరకు ఉద్యోగులు తమ అనుభవం మరియు సీనియారిటీ ఆధారంగా ప్రమోషన్లు, అప్రమేయాలు పొందేవారు. కానీ ఇకపై అది మాత్రమే సరిపోదు. ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఐగాట్ (ఇంటిగ్రేటెడ్ గవర్నమెంట్ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్) పోర్టల్ ద్వారా శిక్షణను తప్పనిసరి చేసింది. అంటే ప్రతి ఉద్యోగి తన పని స్థాయికి అనుగుణంగా కొన్ని కోర్సులు పూర్తి చేయాలి.
ఈ కోర్సులను పూర్తి చేయకపోతే పెద్ద సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే ఈ కోర్సుల వివరాలు ఉద్యోగి యొక్క ఏపీఏఆర్ (యాన్యువల్ పర్ఫార్మెన్స్ అప్రమేయల్ రిపోర్ట్) లో నమోదు అవుతాయి. ఈ రిపోర్ట్ ఆధారంగానే ఉద్యోగి జీతం పెంపు, ప్రమోషన్ నిర్ణయించబడుతుంది. అందువల్ల కోర్సులు పూర్తి చేయకపోతే అప్రమేయం ఆగిపోవచ్చు.
ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ప్రధాన కారణం ఉద్యోగుల నైపుణ్యాలను పెంచడం. ప్రస్తుతం ప్రపంచం వేగంగా మారుతోంది. అందుకు తగ్గట్టుగా ఉద్యోగులు కూడా కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవాలి. ఈ విధానం వల్ల ఉద్యోగుల పనితీరు మెరుగవుతుంది, పనిలో నాణ్యత పెరుగుతుంది, అలాగే ప్రమోషన్ అవకాశాలు కూడా ఎక్కువ అవుతాయి.
ఇక 8వ వేతన సంఘం గురించి చూస్తే, ప్రభుత్వం ఇప్పటికే 2025 నవంబర్లో ఈ కమిషన్ను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కమిషన్కు 18 నెలల సమయం ఇచ్చారు. అంటే 2027 మొదటి భాగంలో రిపోర్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే మంచి విషయం ఏమిటంటే ఈ సిఫారసులు 2026 జనవరి 1 నుంచి అమలు చేసే అవకాశం ఉంది. అలా జరిగితే ఉద్యోగులకు భారీ ఎరియర్స్ కూడా లభించవచ్చు.
ఇంకా ఏప్రిల్ 24, 2026న డెహ్రాడూన్లో ఒక ముఖ్యమైన సమావేశం జరగనుంది. ఇందులో ఉద్యోగ సంఘాలు తమ అభిప్రాయాలు చెప్పే అవకాశం ఉంది. ఇది భవిష్యత్తు నిర్ణయాలకు చాలా కీలకం.