8th Pay Commission Update: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు 8వ వేతన సంఘం అమలు కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇది వచ్చే ఏడాది అమలు చేయబడుతుందని భావిస్తున్నారు. కమిషన్ నివేదిక ఆధారంగా, ఉద్యోగుల జీతాలలో పెద్ద మార్పు ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం.. 7వ వేతన సంఘం కింద వేతన నిర్మాణం 2016 నుండి వర్తిస్తుంది. ఇప్పుడు.. 8వ వేతన సంఘం కింద వేతన పెంపును 'ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్' ఆధారంగా లెక్కిస్తారు. ఇది ప్రస్తుత ప్రాథమిక వేతనాన్ని కొత్త వేతనంతో గుణించడం ద్వారా నిర్ణయించబడుతుంది.
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మూల వేతనాన్ని పెంచడానికి ఉపయోగించే గుణకం. 7వ వేతన సంఘంలో, ఈ అంశం 2.57, దీని కారణంగా లెవల్ 1 ఉద్యోగుల మూల వేతనం ₹ 7,000 నుండి ₹ 18,000కి పెరిగింది.
నివేదికల ప్రకారం, 8వ వేతన సంఘంలో ఫిట్మెంట్ కారకం 2.86 శాతానికి పెరగవచ్చు. లెవల్ 1 మూల వేతనం ₹ 18,000 నుండి ₹ 51,480కి పెరగవచ్చు. దీని వలన మొత్తం 10 స్థాయిలలో జీతం, పెన్షన్ పెరుగుతుంది.
లెవల్ 1 ప్రస్తుత మూల వేతనం రూ. 18,000గా ఉంది. 8వ ఆర్థిక సంఘం అమలు తర్వాత.. అంచనా వేసిన కొత్త మూల వేతనం రూ. 51,480గా ఉండనున్నట్లు సమాచారం. దాదాపుగా రూ. 33,480 పెరిగే అవకాశం ఉంది. జవాన్లు, అటెండర్లు, సహాయక సిబ్బంది లెవల్ 1 లో వస్తారు.
లెవెల్ 2 ప్రస్తుత మూల వేతనం రూ.19,900. 8వ ఆర్థిక సంఘం అమలు తర్వాత అంచనా వేసిన కొత్త మూల వేతనం రూ.56,914. రూ.37,014 పెరిగే అవకాశం ఉంది. లోయర్ డివిజన్ క్లర్కులు (LDC) లెవెల్ 2 లో వస్తారు.
లెవెల్ 3 ప్రస్తుత మూల వేతనం రూ. 21,700. 8వ ఆర్థిక సంఘం అమలు తర్వాత అంచనా వేసిన కొత్త మూల వేతనం రూ. 62,062. రూ. 40,362 పెరిగే అవకాశం ఉంది. కానిస్టేబుళ్లు, నైపుణ్యం కలిగిన సిబ్బంది లెవెల్ 3 లో వస్తారు.
లెవల్ 4 ప్రస్తుత మూల వేతనం రూ. 25,500. 8వ ఆర్థిక సంఘం అమలు తర్వాత అంచనా వేసిన కొత్త మూల వేతనం రూ. 72,930. రూ. 47,430 పెరిగే అవకాశం ఉంది. గ్రేడ్ డి స్టెనోగ్రాఫర్లు, జూనియర్ క్లర్కులు లెవల్ 4 లో వస్తారు.
లెవెల్ 5 ప్రస్తుత మూల వేతనం రూ.29,200. 8వ ఆర్థిక సంఘం అమలు తర్వాత అంచనా వేసిన కొత్త మూల వేతనం రూ.83,512. రూ.54,312 పెరిగే అవకాశం ఉంది. సీనియర్ క్లర్కులు, సాంకేతిక సిబ్బంది లెవెల్ 5 లో వస్తారు.
లెవల్ 6 ప్రస్తుత మూల వేతనం రూ.35,400. 8వ ఆర్థిక సంఘం అమలు తర్వాత అంచనా వేసిన కొత్త మూల వేతనం రూ.1,01,244. రూ.65,844 పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇన్స్పెక్టర్లు, సబ్-ఇన్స్పెక్టర్లు లెవల్ 6లో వస్తారు.
లెవల్ 7 ప్రస్తుత మూల వేతనం రూ.44,900. 8వ ఆర్థిక సంఘం అమలు తర్వాత అంచనా వేసిన కొత్త మూల వేతనం రూ.1,28,414. రూ.83,514 పెరిగే అవకాశం ఉంది. సూపరింటెండెంట్లు, సెక్షన్ ఆఫీసర్లు, అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్లు లెవల్ 7లో వస్తారు.
లెవెల్ 8 ప్రస్తుత మూల వేతనం రూ. 47,600. 8వ ఆర్థిక సంఘం అమలు తర్వాత అంచనా వేసిన కొత్త మూల వేతనం రూ. 1,36,136. రూ. 88,536 పెరిగే అవకాశం ఉంది. సీనియర్ సెక్షన్ ఆఫీసర్, అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ లెవెల్ 8 లో వస్తారు.
లెవల్ 9 ప్రస్తుత మూల వేతనం రూ. 53,100. 8వ ఆర్థిక సంఘం అమలు తర్వాత అంచనా వేసిన కొత్త మూల వేతనం రూ. 1,51,866. రూ. 98,766 పెరిగే అవకాశం ఉంది. డిఎస్పీ, అకౌంట్ ఆఫీసర్ లెవల్ 9 లో వస్తారు.
లెవల్ 10 ప్రస్తుత మూల వేతనం రూ.56,100. 8వ ఆర్థిక సంఘం అమలు తర్వాత అంచనా వేసిన కొత్త మూల వేతనం రూ.1,60,446. రూ.1,04,346 పెరిగే అవకాశం ఉంది. గ్రూప్-ఎ అధికారులు, సివిల్ సర్వీస్ అధికారులు లెవల్ 10లో వస్తారు.