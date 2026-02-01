English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 8th Pay Commission: 8వ పే కమిషన్‌పై ఎదురుచూపులే.. బడ్జెట్ 2026లో ఉద్యోగుల పరిస్థితి ఏమిటంటే..!

8th Pay Commission: 8వ పే కమిషన్‌పై ఎదురుచూపులే.. బడ్జెట్ 2026లో ఉద్యోగుల పరిస్థితి ఏమిటంటే..!


8th Pay Commission Update in Union Budget 2026
యూనియన్ బడ్జెట్ 2026ను ఫిబ్రవరి 1, 2026న కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టింది. ఈ బడ్జెట్‌పై కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు.. పెన్షనర్లలో పెద్ద ఆసక్తి కనిపించింది. ముఖ్యంగా 8వ వేతన సంఘంపై ఏమైనా ప్రకటనలు వస్తాయా అని అందరూ ఎదురుచూశారు. కానీ ఈ బడ్జెట్‌లో వేతనాల పెంపు గురించి నేరుగా ఎలాంటి ప్రకటనలు చేయలేదు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం సాధారణంగా వేతన సంఘం పూర్తిగా తన నివేదికను సమర్పించిన తర్వాతే వేతనాలపై నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది. ప్రస్తుతం 8వ వేతన సంఘం ఇంకా ప్రారంభ దశలోనే ఉంది. వేతన సంఘం అధ్యయనం చేయడం, ఉద్యోగ సంఘాలతో చర్చలు జరపడం, ఆర్థిక పరిస్థితిని పరిశీలించడం వంటి ప్రక్రియలకు కనీసం 16 నుంచి 18 నెలలు సమయం పడుతుంది. అందుకే ఈ బడ్జెట్‌లో వేతనాల పెంపు అంశం ప్రస్తావనకు రాలేదు.

అయితే ఉద్యోగులు..పెన్షనర్లకు కొంత ఊరట మాత్రం దక్కింది. కార్మిక శాఖ విడుదల చేసిన డేటా ప్రకారం, డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ (DA), డియర్‌నెస్ రిలీఫ్ (DR)లను 2 శాతం పెంచే అవకాశం ఉంది. జీవన వ్యయం పెరుగుతున్న సమయంలో ఇది పెద్ద పెంపు కాకపోయినా, కొంతమేర సహాయం అవుతుందని చెప్పవచ్చు.

బడ్జెట్ 2026లో ప్రభుత్వం ప్రధానంగా మౌలిక సదుపాయాలపై దృష్టి పెట్టింది. రోడ్లు, రైల్వేలు, ఇతర అభివృద్ధి పనుల కోసం భారీగా ఖర్చు చేయాలని నిర్ణయించింది. రేటింగ్ ఏజెన్సీ అంచనాల ప్రకారం, క్యాపిటల్ ఎక్స్‌పెండిచర్ దాదాపు 14 శాతం పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీని విలువ సుమారు రూ.13.1 ట్రిలియన్‌గా ఉండొచ్చు.

8వ వేతన సంఘం ప్రభావం నిజంగా కనిపించేది 2028 ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ సమయంలో ప్రభుత్వ వేతన వ్యయం భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ 2026 జనవరి నుంచి అమలు చేస్తే, పెండింగ్ బకాయిలు కూడా చెల్లించాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు ప్రభుత్వ ఖర్చులు 40 నుంచి 50 శాతం వరకు పెరగవచ్చని అంచనా.

మొత్తం పైన చూస్తే బడ్జెట్ 2026లో 8వ వేతన సంఘంపై స్పష్టమైన ప్రకటనలు లేవు. కానీ డీఏ పెంపు కొంత ఊరటగా నిలుస్తోంది. పూర్తి లాభాలు మాత్రం 2028 తర్వాతే వచ్చే అవకాశముంది.

