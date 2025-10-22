8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..డీఏ నిధుల విడుదలకు మోదీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్..ఎంత వస్తుందంటే?

8th Pay Commission Update: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఒక ముఖ్యమైన అప్డేట్ విడుదలైంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం 8వ వేతన సంఘం పనిని వేగవంతం చేసింది. కమిషన్ జనవరి 2025లో సూత్రప్రాయంగా ఆమోదం పొందినప్పటికీ, అధికారిక నోటిఫికేషన్ ఇంకా జారీ కాలేదు. నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన తర్వాత, కమిషన్ చైర్మన్, సభ్యులను సక్రమంగా నియమిస్తారని చెబుతున్నారు. దాని గురించి పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
ఈ అంశంపై ప్రభుత్వం చురుగ్గా పనిచేస్తోందని ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి ఇటీవల రాజ్యసభకు తెలిపారు. "8వ కేంద్ర వేతన సంఘంపై నోటిఫికేషన్ సకాలంలో జారీ చేయనున్నాం. అది ఏర్పడిన తర్వాత, కమిషన్ చైర్మన్, సభ్యులను నియమిస్తారు" అని ఆయన అన్నారు.
తుది ప్రకటనకు ముందు ఏకాభిప్రాయం సాధించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో చురుకుగా సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉందని వర్గాలు తెలిపాయి.
ప్రస్తుతం, డియర్నెస్ అలవెన్స్ (DA) 58% వద్ద ఉంది. 8వ వేతన సంఘం అమల్లోకి వచ్చినప్పుడు 60%కి చేరుకుంటుందని భావిస్తున్నారు. దీని ఆధారంగా, ప్రాథమిక ఫిట్మెంట్ కారకం 1.60 కావచ్చు. ద్రవ్యోల్బణం, ఆర్థిక పరిస్థితులను బట్టి ప్రభుత్వం దీనిని 10% నుండి 30% వరకు పెంచవచ్చు: 20% పెరుగుదల దానిని 1.92 వరకు వెళుతుంది. అయితే 30% పెరుగుదల దానిని 2.08కి తీసుకువెళుతుంది. అంటే, 8వ వేతన సంఘం కింద ఫిట్మెంట్ కారకం 1.8 నుండి 2.08 వరకు ఉండవచ్చు. ఇది జీతాలు, పెన్షన్లలో గణనీయమైన పెరుగుదలకు దారితీస్తుంది.
ప్రస్తుతం 7వ వేతన సంఘం ప్రకారం.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కనీస మూల వేతనం నెలకు ₹18,000. కనీస పెన్షన్ నెలకు ₹9,000. ఉద్యోగులకు 58% డియర్నెస్ అలవెన్స్, పెన్షనర్లకు 58% డియర్నెస్ పరిహారం కూడా లభిస్తుంది.
8వ వేతన సంఘం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత, అధిక ఫిట్మెంట్ కారకం కారణంగా జీతాలు, పెన్షన్లు రెండూ గణనీయమైన పెరుగుదల ఉండబోతుందని ఉద్యోగులు భావిస్తున్నారు. రాబోయే కమిషన్ ద్రవ్యోల్బణం, జీవన వ్యయం, ఆదాయ అసమానతలపై దృష్టి సారిస్తుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. అక్రాయిడ్ ఫార్ములాను ఉపయోగించి, పెరుగుతున్న జీవన వ్యయాన్ని ఎదుర్కొంటున్న ఉద్యోగులకు ఉపశమనం కలిగించేలా కనీస వేతనం వాస్తవ గృహ ఖర్చులకు అనుగుణంగా నిర్ణయించబడిందని ఇది నిర్ధారిస్తుంది.
ఒక చైర్మన్, ఇద్దరు పూర్తికాల సభ్యులు, అనేక మంది పార్ట్-టైమ్ నిపుణులు, సలహాదారులతో కూడిన 8వ వేతన సంఘం ఏర్పడిన తర్వాత, కమిషన్ తన సిఫార్సులను ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖకు సమర్పించడానికి దాదాపు 18 నెలల సమయం ఇవ్వవచ్చు.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఈ ప్రకటన కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. లక్షలాది మంది కార్మికులు, పదవీ విరమణ చేసిన వారికి సకాలంలో ప్రయోజనాలు అందేలా చూడటానికి జనవరి 1, 2026 నుండి కొత్త వేతన స్కేల్ను అమలు చేయాలని అనేక ఉద్యోగ సంఘాలు ప్రభుత్వాన్ని కోరాయి.