8th Pay Comission: పెన్షన్ 50% నుంచి 67%..రూ.75 లక్షల గ్రాట్యుటీ.. కొత్త ప్రతిపాదనలు వైరల్!

8th Pay Comission:కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ముఖ్యంగా పెన్షనర్లకు సంబంధించిన 8వ పే కమిషన్ ప్రస్తుతం పెద్ద చర్చగా మారింది. ఈ కమిషన్ ముందు పలు కీలక డిమాండ్లు ఉంచబడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా పెన్షన్ పొందుతున్న వారి ప్రయోజనాలు మెరుగుపరచాలని ఉద్యోగ సంఘాలు కోరుతున్నాయి.
ఈమధ్య నేషనల్ కౌన్సిల్–జాయింట్ కన్సల్టేటివ్ మెకానిజం (NC-JCM) అనే సంస్థ 50 పేజీలకు పైగా ఉన్న నివేదికను సమర్పించింది. ఇందులో పెన్షనర్లకు ఉపయోగపడే అనేక సూచనలు ఉన్నాయి. అందులో ప్రధానంగా ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఇద్దరికీ ఒకే ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు. ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ప్రస్తుత జీతం లేదా పెన్షన్‌ను కొత్తగా లెక్కించడానికి ఉపయోగించే గుణకం.  

ఇంకా ఒక ముఖ్యమైన డిమాండ్ “వన్ ర్యాంక్ వన్ పెన్షన్”. అంటే ఒకే పదవిలో పనిచేసినవారికి ఎప్పుడు రిటైర్ అయినా ఒకే స్థాయిలో పెన్షన్ ఇవ్వాలని సూచిస్తున్నారు. ఇది ఇప్పటికే రక్షణ సిబ్బందికి అమల్లో ఉంది. ఇప్పుడు సివిలియన్ ఉద్యోగులకు కూడా అమలు చేయాలని కోరుతున్నారు.  

పెన్షన్ విధానంలో మరో పెద్ద మార్పు గురించి కూడా చర్చ జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం ఉన్న నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS) పై చాలా మంది అసంతృప్తిగా ఉన్నారు. మార్కెట్‌పై ఆధారపడే ఈ విధానం వల్ల భవిష్యత్తు ఆదాయం స్పష్టంగా ఉండదని భావిస్తున్నారు. అందుకే పాత పెన్షన్ విధానం (OPS) మళ్లీ తీసుకురావాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.  

గ్రాట్యుటీ పరిమితిని కూడా పెంచాలని సూచించారు. ప్రస్తుతం ఉన్న రూ.25 లక్షల పరిమితిని రూ.75 లక్షలకు పెంచాలని కోరుతున్నారు. ఇది ఉద్యోగుల పెరుగుతున్న జీతాలు మరియు ఖర్చులను దృష్టిలో పెట్టుకుని తీసుకున్న నిర్ణయం.  

ఇంకా పెన్షన్ కమ్యూషన్ కాలాన్ని 15 సంవత్సరాల నుంచి 11 సంవత్సరాలకు తగ్గించాలని సూచించారు. అలాగే కుటుంబ పెన్షన్‌ను కూడా పెంచాలని కోరుతున్నారు. ప్రస్తుతం 30 శాతం ఉన్న కుటుంబ పెన్షన్‌ను 50 శాతానికి పెంచే ప్రతిపాదన ఉంది.  

డీఏ (Dearness Relief) ను బేసిక్ పెన్షన్‌లో కలపాలని కూడా చర్చ జరుగుతోంది. అలాగే CGHS ఆరోగ్య సేవలను మరిన్ని నగరాలకు విస్తరించాలని సూచించారు.

8th Pay Commission pension increase 67 percent gratuity 75 lakh OPS vs NPS one rank one pension central government employees pension Fitment factor 8th Pay Commission pension update 2026

