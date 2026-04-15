8th Pay Commission: 8వ పే కమిషన్ సంచలనం.. జీతాలు డబుల్ అయ్యే ఛాన్స్..!

8th CPC Update:కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన 8వ పే కమిషన్ (8th Pay Commission) గురించి తాజాగా పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది. ఉద్యోగుల సంఘాలు తమ డిమాండ్లను ప్రభుత్వానికి సమర్పించాయి. ఈ ప్రతిపాదనల్లో ముఖ్యంగా కనీస జీతాన్ని రూ.69,000గా నిర్ణయించాలని కోరడం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.
ప్రస్తుతం ఉద్యోగుల జీతాల పెంపు కోసం ప్రతి కొన్ని సంవత్సరాలకు ఒకసారి పే కమిషన్ ఏర్పాటు చేస్తారు. 7వ పే కమిషన్ తర్వాత ఇప్పుడు 8వ పే కమిషన్‌పై ఉద్యోగులు పెద్ద ఆశలు పెట్టుకున్నారు. జీవన వ్యయం పెరిగిన నేపథ్యంలో జీతాలు కూడా పెరగాలని వారు భావిస్తున్నారు.  

ఉద్యోగుల ప్రతిపాదనలలో ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను 3.83గా నిర్ణయించాలని కోరారు. అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న బేసిక్ జీతం ఈ ఫ్యాక్టర్ ప్రకారం పెరుగుతుంది. దీంతో ఉద్యోగుల జీతాలు గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ప్రతి సంవత్సరం కనీసం 6 శాతం ఇన్‌క్రిమెంట్ ఇవ్వాలని కూడా డిమాండ్ చేశారు.  

ఇంకా ఒక ముఖ్యమైన అంశం ప్రమోషన్ల గురించి. ఉద్యోగ జీవితంలో కనీసం 5 ప్రమోషన్లు ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు. దీని వల్ల ఉద్యోగులకు మంచి కెరీర్ గ్రోత్ ఉంటుంది. అలాగే పెన్షన్ వ్యవస్థలో కూడా మార్పులు చేయాలని సూచించారు. పాత పెన్షన్ విధానాన్ని తిరిగి అమలు చేయాలని చాలా మంది కోరుతున్నారు.  

ఇంటి అద్దె భత్యం (HRA) కూడా పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఉన్న శాతాన్ని పెంచి కనీసం 30 శాతం వరకు ఇవ్వాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే ఉద్యోగి మరణిస్తే కుటుంబానికి రూ.2 కోట్ల వరకు ఆర్థిక సహాయం ఇవ్వాలని కూడా ప్రతిపాదించారు.  

మహిళా ఉద్యోగుల కోసం మెటర్నిటీ లీవ్‌ను 240 రోజులకు పెంచాలని చెప్పారు. అలాగే పురుష ఉద్యోగులకు కూడా పెటర్నిటీ లీవ్ ఇవ్వాలని సూచించారు. కుటుంబ బాధ్యతలు చూసుకునేలా పేరెంట్ కేర్ లీవ్ కూడా ఇవ్వాలని కోరారు.  

ఇవి మాత్రమే కాకుండా, ఉద్యోగులకు లీవ్ ఎన్‌క్యాష్‌మెంట్, బోనస్, ఇన్సూరెన్స్ వంటి అంశాల్లో కూడా మెరుగులు చేర్చాలని ప్రతిపాదించారు. ఉద్యోగులకు భవిష్యత్తులో ఆర్థిక భద్రత కల్పించడమే ఈ ప్రతిపాదనల లక్ష్యంగా ఉంది.

8th Pay Commission 2026 Salary Hike Central Govt Employees Minimum Salary 69000 India Fitment Factor 3.83 Explained Government Employees Salary Increase 8th cpc latest news

