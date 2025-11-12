8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉలిక్కిపడే వార్త..వారికి జీతం పెరుగుదల లేనట్టే..8వ వేతన సంఘం కీలక నిర్ణయం!

8th Pay Commission Salary Hike Exclusion: కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త TOR (నిబంధనలు) అమలు చేయడం చర్చలకు దారితీసింది. 8వ వేతన సంఘం కింద ఒక కమిటీ ఏర్పాటు కూడా తీవ్రమైంది. ఇంతలో, కేంద్ర ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు సంబంధించి ముఖ్యమైన వార్తలు వెలువడుతున్నాయి. కొత్త వేతన సంఘం అమలు తర్వాత కూడా కొంతమంది ఉద్యోగుల జీతాలు పెరగవని సమాచారం.
కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త TOR (నిబంధనలు) అమలు చేయడం చర్చలకు దారితీసింది. 8వ వేతన సంఘం కింద ఒక కమిటీ ఏర్పాటు కూడా తీవ్రమైంది. ఇంతలో, కేంద్ర ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు సంబంధించి ముఖ్యమైన వార్తలు వెలువడుతున్నాయి. కొత్త వేతన సంఘం అమలు తర్వాత కూడా కొంతమంది ఉద్యోగుల జీతాలు పెరగవని సమాచారం.
తాజాగా సమాచారం ప్రకారం.. సుమారు 69 లక్షల మంది పెన్షనర్లను ఈ నిబంధనల కింద మినహాయించారని తెలుస్తోంది. ఇది చర్చలకు దారితీసింది. ఈరోజు, ఈ వ్యాసం ద్వారా, 8వ వేతన సంఘం కింద ఏ ఉద్యోగులు కనీస జీతాల పెరుగుదల పొందరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
8వ వేతన సంఘం తర్వాత కూడా ఈ ఉద్యోగుల జీతాలు పెరగవు కేంద్ర ప్రభుత్వం 8వ వేతన సంఘం ఆమోదం కేంద్ర ఉద్యోగుల ముఖాల్లో ఆనందాన్ని కలిగించింది. కానీ జీతాలు పెరగని కొంతమంది ఉద్యోగులు ఉన్నారని మీకు తెలుసా? నివేదికల ప్రకారం.. కొత్త వేతన సంఘం కింద ఫిట్మెంట్ 1.92, 2.86 మధ్య ఉండవచ్చు.
ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల (PSUలు), కేంద్ర లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలచే నిర్వహించబడే, నియంత్రించబడే ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని వాణిజ్య సంస్థలు, అలాగే స్వయంప్రతిపత్తి సంస్థలు లేదా హైకోర్టు లేదా సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల ఉద్యోగులు 8వ వేతన సంఘం పరిధిలోకి రారు. అంటే వారికి జీతం పెంపు లభించదు.
పెన్షనర్లకు కూడా బ్యాడ్ న్యూస్.. 8వ వేతన సంఘం కింద పెన్షనర్లకు సంబంధించి ముఖ్యమైన వార్తలు వెలువడుతున్నాయి. కొత్త వేతన సంఘం కింద TORకి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ విడుదలైన తర్వాత.. TORలో దేశవ్యాప్తంగా 9 మిలియన్ల పెన్షనర్లు ఉన్నారని ఉద్యోగి సంస్థలు ఆరోపించాయి. ఈ ఆరోపణను ఆల్ ఇండియా డిఫెన్స్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ చేసింది.
అయితే, పెన్షనర్లను దీని నుండి మినహాయించబోమని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టంగా పేర్కొంది. వారి అభిప్రాయాలను కూడా కోరుతుంది. ఇప్పుడు, కమిటీ ఏర్పాటు గురించి ప్రచారం కూడా తీవ్రమైంది. త్వరలో ఒక కమిటీ ఏర్పడవచ్చని భావిస్తున్నారు.