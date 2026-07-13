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8th pay commission: లక్షల్లో బకాయిలు.. కేంద్ర ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్ ఏంటంటే?

Written ByVishnupriya
Published: Jul 13, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:16 PM IST

8th pay commission:కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission)పై ఆసక్తి రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా కొత్త వేతనాలు ఎప్పటి నుంచి అమలులోకి వస్తాయి, బకాయిలు ఎంత వస్తాయి, జీతాలు ఎంత పెరుగుతాయనే అంశాలపై ఉద్యోగుల్లో చర్చ కొనసాగుతోంది. అయితే ఇప్పటివరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తుది నిర్ణయాన్ని ప్రకటించలేదు.

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8వ పే కమిషన్

8వ వేతన సంఘం గురించి ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం, 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు 2027లో అమలులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. అయితే ఈ కొత్త వేతన విధానాన్ని 2026 జనవరి 1 నుంచి అమలులోకి వచ్చినట్లుగా పరిగణించే అవకాశం ఉందని వార్తలు వస్తున్నాయి. అలా జరిగితే, అమలు తేదీ వరకు ఉన్న జీతాల తేడాను ఉద్యోగులకు బకాయిల రూపంలో చెల్లించే అవకాశం ఉంటుంది.  

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8వ వేతన సంఘం

కొత్త వేతన విధానం 2027 రెండో భాగంలో లేదా చివర్లో అమలైతే, ఉద్యోగులకు సుమారు 18 నుంచి 24 నెలల వరకు బకాయిలు వచ్చే అవకాశం ఉందని అంచనాలు ఉన్నాయి. అయితే ప్రతి ఉద్యోగికి వచ్చే మొత్తం ఒకేలా ఉండదు. వారి ప్రాథమిక వేతనం, గ్రేడ్, ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ వంటి అంశాలపై అది ఆధారపడి ఉంటుంది.  

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బకాయి జీతాలు

ఉద్యోగ సంఘాల అభిప్రాయం ప్రకారం, 2026 జనవరి నుంచి జూన్ వరకు డీఏ బకాయిలు ప్రత్యేకంగా రాకపోవచ్చు. ఎందుకంటే కొత్త వేతనాలు అమలులోకి వచ్చినప్పుడు అప్పటి వరకు ఉన్న డీఏను ప్రాథమిక వేతనంలో విలీనం చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఆ తర్వాత పెరిగిన డీఏకు సంబంధించిన బకాయిలు ఉద్యోగులకు అందే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.  

Central Government Employees4/6

డీఏ పెంపు

ఇంటి అద్దె భత్యం (హెచ్‌ఆర్‌ఏ) బకాయిలపై మాత్రం ఇంకా స్పష్టత లేదు. ఈ అంశంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. ఉద్యోగ సంఘాలు మాత్రం హెచ్‌ఆర్‌ఏ బకాయిలను కూడా వెనుక తేదీ నుంచి చెల్లించాలని కోరుతున్నాయి.  

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ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్

ఉద్యోగ సంఘాలు మరో ముఖ్యమైన డిమాండ్ కూడా చేశాయి. ప్రస్తుతం ఉన్న రూ.18,000 కనీస ప్రాథమిక వేతనాన్ని రూ.69,000కు పెంచాలని, అలాగే ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను 3.83గా నిర్ణయించాలని కోరుతున్నాయి. అదేవిధంగా ప్రతి సంవత్సరం జీతాల్లో 6 శాతం పెంపు ఇవ్వాలని కూడా ప్రతిపాదించాయి.  

8th Pay Commission6/6

కేంద్ర ఉద్యోగుల జీతాలు

ఇక 7వ వేతన సంఘం కింద వచ్చే తదుపరి డీఏ పెంపుపైనా ఉద్యోగులు దృష్టి పెట్టారు. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాల ప్రకారం, 2026 జూలై డీఏ సుమారు 3 శాతం వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే తుది శాతం అధికారిక గణాంకాల తర్వాతే వెల్లడవుతుంది.

TAGS:
8th Pay Commission
8th Pay Commission 2026
Central Government Employees
Salary Hike
Salary Arrears
DA hike
Fitment Factor

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