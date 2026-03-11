8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్... కనీస జీతం రూ.46,000కి పెంపు..?

8th Pay Commission update: భారత కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన జీతాలు, పెన్షన్లు, భత్యాలపై ప్రభావం చూపే 8వ కేంద్ర పే కమిషన్ ప్రక్రియ ఇప్పుడు ప్రారంభమైంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ కమిషన్ కోసం ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, యూనియన్లు.. ఇతర సంబంధిత వర్గాల నుండి సూచనలు కోరుతోంది. ఈ సూచనలను సమర్పించడానికి ప్రభుత్వం ఒక ఆన్లైన్ పోర్టల్ను ప్రారంభించింది. అందులో 2026 ఏప్రిల్ 30 వరకు అభిప్రాయాలు పంపించవచ్చు.
ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న 7వ పే కమిషన్ గడువు 2025 డిసెంబర్ 31తో ముగిసింది. అందువల్ల కొత్త పే కమిషన్ ద్వారా ఉద్యోగుల జీతాలు మరియు ఇతర ప్రయోజనాలపై పెద్ద మార్పులు రావచ్చని భావిస్తున్నారు. 2025 నవంబర్ 3న కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ కమిషన్కు సంబంధించిన నిబంధనలు అధికారికంగా ప్రకటించింది. కమిషన్ తన నివేదికను ప్రభుత్వానికి ఇవ్వడానికి సుమారు 18 నెలల సమయం ఇచ్చారు.
ఈ కమిషన్ సిఫార్సులు అమలులోకి వస్తే దాదాపు 50 లక్షల కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మరియు 69 లక్షల పెన్షనర్లుకు ప్రయోజనం కలుగుతుంది. జీతాలు, డియర్నెస్ అలవెన్స్, ఇతర భత్యాలు మరియు పెన్షన్ నిర్మాణంలో మార్పులు రావచ్చు.
భారతదేశంలో మొదటి పే కమిషన్ 1946లో ఏర్పాటు చేయబడింది. అప్పట్లో కనీస జీతం కేవలం రూ.55 మాత్రమే ఉండేది. తరువాత కాలక్రమేణా ప్రతి పే కమిషన్ ద్వారా జీతాలు పెరుగుతూ వచ్చాయి. 2వ పే కమిషన్ సమయంలో కనీస జీతం రూ.80, 3వ పే కమిషన్లో రూ.196, 4వ పే కమిషన్లో రూ.750గా నిర్ణయించారు.
తర్వాతి కాలంలో జీతాలు మరింతగా పెరిగాయి. 5వ పే కమిషన్ సమయంలో కనీస జీతం రూ.2,550, 6వ పే కమిషన్లో రూ.7,000గా నిర్ణయించారు. చివరిగా 2016లో అమలైన 7వ పే కమిషన్ ద్వారా కనీస ప్రాథమిక జీతం రూ.18,000గా పెరిగింది. అదే సమయంలో గరిష్ఠ ప్రాథమిక జీతం రూ.2.5 లక్షలుగా నిర్ణయించారు.
ఇప్పుడు 8వ పే కమిషన్ నేపథ్యంలో ఉద్యోగుల్లో ఒక పెద్ద చర్చ నడుస్తోంది. కొంతమంది ఆర్థిక నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువగా నిర్ణయిస్తే కనీస జీతం రూ.46,000 వరకు పెరగవచ్చని చెబుతున్నారు. అయితే ఈ విషయంపై ప్రభుత్వం ఇంకా ఎలాంటి తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదు.
కమిషన్ తన నివేదికను సమర్పించిన తరువాత ప్రభుత్వం ఆ సిఫార్సులను పరిశీలించి ఆమోదం ఇస్తుంది. ఆ తరువాతే కొత్త జీతాల నిర్మాణం అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు 8వ పే కమిషన్ ఫలితాల కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.