8th Pay Commission Latest News: CGHS పథకం స్థానంలో ఉద్యోగులకు కొత్త హెల్త్ స్కీమ్..? కొత్త పే కమిషన్ నిర్ణయం ఏంటి..?

8th Pay Commission CGHS Scheme: కొత్త పే కమిషన్‌లో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కొత్త హెల్త్ కేర్ స్కీమ్ తీసుకువస్తుందా..? లేదా ప్రస్తుతం ఉన్న CGHS కు సంబంధించి సిఫార్సు చేస్తుందా..? గత పే కమిషన్ల సమయంలో ఏమి సిఫార్సు చేశారు..? 7వ వేతన సంఘం, 6వ వేతన సంఘం సమయంలో కమిటీలు ఎలాంటి సిఫార్సులు చేశాయో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..
గతంలో మూడు వేతన కమిషన్లు ఏర్పాటు చేసిన సమయంలో కొత్త ఆరోగ్య సంరక్షణ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని.. తద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు CGHSను దశలవారీగా తొలగించాలని సిఫార్సు చేశాయి.

6వ వేతన కమిషన్ కూడా ఒక ఐచ్ఛిక ఆరోగ్య సంరక్షణ పథకాన్ని సిఫార్సు చేసింది. దీని ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు స్థిర సహకారంతో స్వచ్ఛందంగా చేరడానికి అవకాశం లభించింది.

7వ వేతన కమిషన్ బలమైన ఆరోగ్య సంరక్షణ పథకం కోసం వాదిస్తూనే.. క్యాష్ లెస్ ట్రీట్‌మెంట్‌ను పరిధిలోకి తీసుకురావడానికి CS(MA) లేదా ECHSలను CGHS కింద ఎంప్యానెల్డ్ ఆసుపత్రులలో చేర్చాలని సూచించింది.

గత ఆరు దశాబ్దాలుగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆరోగ్య పథకం (CGHS)లో చేరిన కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు సమగ్ర వైద్య సంరక్షణను అందిస్తోంది. మోడల్ హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీ ప్రొవైడర్‌ను కవర్ చేసే అర్హత కలిగిన లబ్ధిదారుల ఆరోగ్య సంరక్షణ అవసరాలను CGHS తీరుస్తోంది.

ప్రభుత్వ డేటా ప్రకారం.. ప్రస్తుతం మన దేశంలోని 80 నగరాల్లో సుమారు 42 లక్షల మంది లబ్ధిదారులు CGHS పరిధిలోకి ఉన్నారు. 8వ వేతన కమిషన్‌లో ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారని కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

8th Pay Commission 7th Pay Commission CGHS Scheme health scheme Health Scheme For Central government employees

