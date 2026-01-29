8th Pay Commission Big Updates: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్ బొనంజా.. బేసిక్ పేలో ఊహించని పెంపు..!

8th Pay Commission Fitment Factor Hike: ఫిబ్రవరి 1వ తేదీన కేంద్ర బడ్జెట్ను ఆర్థిక శాఖ మంత్ర నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టనున్నారు. బడ్జెట్పై కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు భారీ అంచనాలతో ఉన్నారు. 8వ వేతన సంఘానికి సంబంధించి అప్డేట్స్ ఉంటాయని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే జాతీయ పోస్టల్ సంస్థల సమాఖ్య (FNPO) ప్రభుత్వం ముందు కొన్ని కీలకమైన డిమాండ్లను ఉంచింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా..
8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు అమల్లోకి వస్తే.. దాదాపు 5 మిలియన్ల కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, సుమారు 6.9 మిలియన్ల పెన్షనర్లకు లబ్ధి చేకూరుతుంది. అయితే కొత్త వేతన సంఘం అమలు తేదీపై ఇంకా క్లారిటీ లేదు.
ప్రస్తుతం కమిటీ అధ్యయనం కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో 8వ వేతన సంఘంలో ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను 3.0 నుంచి 3.25కి పెంచాలని FNPO డిమాండ్ చేసింది. అంతేకాకుండా వార్షిక ఇంక్రిమెంట్ను 3 శాతం నుంచి 5 శాతానికి పెంచాలని కోరింది.
అన్ని స్థాయిలలోని ఉద్యోగులకు వేర్వేరు ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను సూచించింది FNPO. లెవెల్ 1 నుంచి 5 స్థాయిలకు (గ్రూప్ C, D) 3.00, లెవెల్ 6 నుంచి 12 వరకు 3.05 నుంచి 3.10 వరకు, సీనియర్ అధికారులకు అంటే లెవెల్ 13 నుంచి 15 వరకు 3.05 నుంచి 3.15 వరకు, లెవెల్ 16, అంతకంటే ఎక్కువ స్థాయి ఉద్యోగులకు 3.20 నుంచి 3.25 వరకు ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఉండాలని కోరింది.
ఈ ప్రతిపాదనలు అమల్లో వస్తే.. లెవల్ 1 ఉద్యోగుల బేసిక్ పే రూ.54,000, లెవల్ 5 రూ.87,600, లెవల్ 10 (గ్రూప్ A ఎంట్రీ) దాదాపు రూ.1.73 లక్షలు అయ్యే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. సీనియర్ IAS అధికారుల జీతాలలో భారీ పెంపు ఉండనుంది. క్యాబినెట్ కార్యదర్శి (లెవల్ 18) బేసిక్ పే దాదాపు రూ.8.12 లక్షలకు చేరుకుంటుందని అంచనా.
ఈ సిఫార్సులన్నీ 8వ వేతన సంఘం ముసాయిదాలో భాగంగా ఉంటాయని FNPO జనరల్ సెక్రటరీ శివాజీ వాసిరెడ్డి తెలిపారు. NC-JCM ఫిబ్రవరి 25న సమావేశం జరగనుంది. ఆ తరువాత తుది సిఫార్సులను కమిషన్ చైర్పర్సన్ రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్కు సమర్పించనున్నారు.
గత పే కమిషన్లలో ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అన్ని స్థాయిలలో ఒకేరీతిగా లేదని.. ఈసారి అక్రాయిడ్ ఫార్ములా ఆధారంగా బహుళ-స్థాయి ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఉండాలని FNPO కోరుతోంది. ఈ డిమాండ్లకు కేంద్ర గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తే.. దిగువ, మధ్య స్థాయి ఉద్యోగులకు భారీస్థాయిలో ప్రయోజనం చేకూరుతుంది.