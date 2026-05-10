8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటుతో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు జీతాల పెంపు భారీగా ఆశలు పెంచుకున్నారు. అయితే పెరుగుతున్న జీతం డీఏ లేదా ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ పై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుందని భావిస్తారు. కానీ దీని వెనక ఫ్యామిలీ యూనిట్ అనే కీలకమైన, ముఖ్యమైన సాంకేతిక సూత్రం పనిచేస్తుంది. ఉద్యోగుల బేసిక్ శాలరీ, భత్యాలు, పెన్షన్ ప్రాతిపదికన జీతం నిర్ణయిస్తుంది.అందుకే ఈ సూత్రంలో మార్పు చేయాలని ఉద్యోగ సంఘాలు ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశాయి. ఈ ఫ్యామిలీ యూనిట్ అంటే ఏమిటి.. అది మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో తెలుసుకుందాం.
కుటుంబ యూనిట్ అనేది ఒక సగటు ప్రభుత్వ ఉద్యోగ కుటుంబం గౌరవప్రదమైన జీవితాన్ని గడిపేందుకు అవసరమైన కనీస మొత్తాన్ని వేతన సంఘం మొదట అంచనా వేస్తుంది. ఈ ఆదర్శ కుటుంబాన్ని కుటుంబ యూనిట్ అని పిలుస్తారు. ఈ వ్యవస్థ పూర్తిగా ఐక్రాయిడ్ ఫార్ములా పై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఆహారం, దుస్తులు, నివాసం వంటి ప్రాథమిక అవసరాలపై అయ్యే ఖర్చులను లెక్కిస్తుంది. దీనిలో ఉద్యోగి, జీవిత భాగస్వామి, పిల్లలు ఉంటారు. వారి మొత్తం ఖర్చులే కనీస ప్రాథమిక వేతనానికి ఆధారంగా ఉంటాయి. జీతం లెక్కింపు అనేది కుటుంబ వ్యవస్థ ఒక గుణకంగా పనిచేస్తుంది.
కనీస వ్యయం అనేది ఒక కుటుంబం ఇప్పుడు ఆహారం, విద్య, ఆరోగ్యంపై మునుపటి కంటే ఎక్కువ ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుందని వేతన సంఘం భావిస్తే, అప్పుడు కనీస వ్యయం అంచనా పెరుగుతుంది.
మూల వేతనం పెరిగే కొద్దీ, మొత్తం వేతన పట్టిక మారుతుంది. అంటే కుటుంబ సభ్యుల సంఖ్య లేదా వారి అవసరాలపై పెరిగిన అంచనా నేరుగా మూల వేతనాన్ని, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను పెంచుతాయి.
అంటే పాత సూత్రం ఇప్పుడు పనికిరాకుండా పోయిందా? ప్రస్తుత సూత్రం దశాబ్దాల నాటిదని, నేటి వాస్తవానికి చాలా దూరంగా ఉందని ఉద్యోగుల సంఘాలు వాదిస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు ఆహారం, దుస్తులు, నివాసం అనేవి ప్రాథమిక అవసరాలుగా ఉండేవి. నేడు నగరాల్లో జీవన వ్యయం, పిల్లల ప్రైవేట్ పాఠశాల ఫీజులు, ఖరీదైన ఆసుపత్రులు, రవాణా వంటివి విపరీతంగా పెరిగాయి.
కుటుంబ వ్యవస్థలో కేవలం పిల్లలే కాకుండా వృద్ధులైన తల్లిదండ్రులు కూడా ఉండాలని.. ఎందుకంటే ఉద్యోగులు వారికి కూడా మద్దతు ఇవ్వాలని యూనియన్లు కోరుకుంటున్నాయి. భారతదేశం ఇప్పుడు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశం నుండి అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా మారుతోందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. అందువల్ల జీతం కేవలం మనుగడ కోసం కాకుండా మెరుగైన జీవన ప్రమాణాల కోసం ఉండాలి.
8వ వేతన సంఘం కుటుంబ యూనిట్ సూత్రాన్ని సవరిస్తే.. అది కేవలం మూల్య వేతనంపైనే కాకుండా కరువు భత్యం, ఇంటి అద్దె, పెన్షన్పై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. దీని ఫలితంగా ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్లో గణనీయమైన పెరుగుదల ఉండవచ్చు. ఇది ప్రభుత్వంపై ఆర్థిక భారాన్ని పెంచినప్పటికీ, పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం, జీవనశైలి ఖర్చుల నడుమ లక్షలాది మంది ఉద్యోగులకు ఇది ఒక ముఖ్యమైన ఉపశమనంగా మారనుంది. 8వ వేతన సంఘం కింద మీ కొత్త పెరిగిన జీతాన్ని అందించే కీలకమైన అంశం కుటుంబ యూనిట్ సూత్రమే అని చెప్పవచ్చు.