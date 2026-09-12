Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /8th Pay Commission: ఆపుడే బేసిక్ జీతం రెట్టింపు అయ్యే అవకాశం.. లెక్కలు ఇవే!

8th Pay Commission: ఆపుడే బేసిక్ జీతం రెట్టింపు అయ్యే అవకాశం.. లెక్కలు ఇవే!

Written ByVishnupriya
Published: Sep 12, 2026, 09:28 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 09:28 AM IST

8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 8వ వేతన సంఘం విషయంలో ఆసక్తికరమైన ప్రతిపాదనలు తెరపైకి వస్తున్నాయి. ఉద్యోగ సంఘాల డిమాండ్లు అమలైతే రాబోయే సంవత్సరాల్లో ఉద్యోగుల బేసిక్ జీతం వేగంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా డీఏను బేసిక్ పేలో విలీనం చేయాలన్న ప్రతిపాదన ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
 

 

 

government employee salary1/5

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ (DA) వేర్వేరుగా చెల్లిస్తున్నారు. అయితే డీఏ 25 శాతానికి మించినప్పుడు దాన్ని బేసిక్ జీతంలో కలపాలని ఉద్యోగ సంఘాలు కోరుతున్నాయి. ఇలా చేస్తే ఉద్యోగుల జీతం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రతి పదేళ్లకు ఒకసారి పే కమిషన్ కోసం ఎదురుచూడాల్సిన పరిస్థితి తగ్గుతుందని ఉద్యోగ సంఘాలు భావిస్తున్నాయి.  

8th CPC2/5

బేసిక్ జీతం

అలాగే ప్రస్తుతం ఉన్న వార్షిక ఇంక్రిమెంట్‌ను 6 శాతం నుంచి 7 శాతానికి పెంచాలని కూడా ఉద్యోగ సంఘాలు కోరుతున్నాయి. ఈ ప్రతిపాదనలు అమలైతే ఉద్యోగుల బేసిక్ జీతం కొద్ది సంవత్సరాల్లోనే భారీగా పెరగవచ్చు.  

fitment factor3/5

జీతం రెట్టింపు

ఉదాహరణకు లెవల్-6 ఉద్యోగిని తీసుకుంటే, 7వ వేతన సంఘం ప్రకారం అతని ప్రస్తుత బేసిక్ పే రూ.35,400గా ఉంది. 8వ వేతన సంఘంలో ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.1గా నిర్ణయిస్తే ఈ మొత్తం సుమారు రూ.74,340కి చేరుతుంది.  

central government employees4/5

ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్

ఆ తర్వాత ఏటా 7 శాతం ఇంక్రిమెంట్, డీఏ పెరుగుదలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే 2033 నాటికి బేసిక్ పే సుమారు రూ.1,19,374కి చేరవచ్చని అంచనా. అప్పటికి 28 శాతం డీఏను కలిపితే మొత్తం రూ.1,52,798 వరకు ఉండొచ్చు.  

basic pay doubling5/5

వేతన పెంపు

ఈ డీఏను బేసిక్ పేలో విలీనం చేస్తే బేసిక్ జీతం కూడా రూ.1.52 లక్షలకు చేరే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే 2026లో రూ.74,340గా ఉన్న బేసిక్ పే ఏడేళ్లలో దాదాపు రెట్టింపుకంటే ఎక్కువ కావచ్చు. అయితే ఇవి ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రతిపాదనలు, అంచనాల ఆధారంగా చేసిన లెక్కలు మాత్రమే. 8వ వేతన సంఘం తుది సిఫారసులు, కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయం తర్వాతే ఉద్యోగుల కొత్త జీతాలు ఎంత ఉంటాయో స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. కాబట్టి ప్రస్తుతానికి ఉద్యోగులు ఈ లెక్కలను అంచనాలుగానే చూడాలి.

TAGS:
8th Pay Commission
Basic salary
Salary Hike
basic pay doubling
Central Government Employees
Fitment Factor
8th cpc
government employee salary

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
పన్నీర్ లవర్స్‎కు బ్యాడ్ న్యూస్.. తెలంగాణలో అనలాగ్‌ పనీర్‌పై నిషేధం.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం!!
2
3
4
5