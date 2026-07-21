8th Pay Commission:కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission)పై కొత్త సమాచారం వెలుగులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఉంటుందనే అంశంపై ఉద్యోగుల్లో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. ఉద్యోగ సంఘాలు 3.833 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇవ్వాలని కోరుతున్నాయి. అయితే నిపుణుల అంచనా ప్రకారం ఇది 2.0 నుంచి 2.25 మధ్య ఉండే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.
చాలా మంది ఉద్యోగులు ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.57 అయితే జీతం కూడా 157 శాతం పెరుగుతుందని అనుకుంటున్నారు. కానీ వాస్తవానికి అలా ఉండదని తాజా విశ్లేషణలు చెబుతున్నాయి. గత వేతన సంఘాల అనుభవం కూడా ఇదే విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తోంది.7వ వేతన సంఘం సమయంలో ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.57గా నిర్ణయించినప్పటికీ ఉద్యోగుల స్థూల జీతం (గ్రాస్ సాలరీ) సగటున 14.29 శాతం మాత్రమే పెరిగింది. మరోవైపు 6వ వేతన సంఘంలో ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ కేవలం 1.86 ఉన్నప్పటికీ, గ్రాస్ సాలరీ 54 శాతం వరకు పెరిగింది.
దీనికి ప్రధాన కారణం డియర్నెస్ అలవెన్స్ (DA). 7వ వేతన సంఘం అమలయ్యే సమయానికి డీఏ ఇప్పటికే 125 శాతం ఉండటంతో కొత్త ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ప్రభావం పూర్తిగా కనిపించలేదు. అందువల్ల ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువగా ఉన్నా జీతం అదే స్థాయిలో పెరగలేదు.
బ్యాంక్బజార్ విడుదల చేసిన అంచనాల ప్రకారం, 8వ వేతన సంఘం 2.0 నుంచి 2.57 మధ్య ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను నిర్ణయిస్తే, లెవల్ 11 నుంచి లెవల్ 18 వరకు ఉన్న ఉద్యోగుల గ్రాస్ సాలరీ 31 శాతం నుంచి గరిష్ఠంగా 68 శాతం వరకు మాత్రమే పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ఉదాహరణకు లెవల్-11 ఉద్యోగి ప్రస్తుత బేసిక్ జీతం ₹67,700 అయితే, 2.57 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్తో అది సుమారు ₹1.74 లక్షలకు చేరుతుంది. అయితే గ్రాస్ సాలరీ మాత్రం సుమారు 68 శాతం మాత్రమే పెరుగుతుంది. ఇదే విధంగా లెవల్-18 ఉద్యోగులకూ ఇదే విధమైన లెక్కలు వర్తిస్తాయి.
ఉద్యోగుల జీతంలో బేసిక్ పే, డీఏ, హెచ్ఆర్ఏ వంటి అంశాలు కలిసి గ్రాస్ సాలరీని నిర్ణయిస్తాయి. అందువల్ల ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఒక్కటే జీతం పెరుగుదలను నిర్ణయించదు. అయితే ఇవన్నీ ప్రస్తుతం అంచనాలు మాత్రమే. 8వ వేతన సంఘం తుది సిఫార్సులు విడుదలైన తర్వాతే ఉద్యోగులకు ఎంత మేర వేతన పెంపు లభిస్తుందో స్పష్టత రానుంది. అప్పటి వరకు ఈ లెక్కలను అధికారిక నిర్ణయాలుగా కాకుండా అంచనాలుగానే చూడాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.