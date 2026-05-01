8th Pay Commission: కేంద్రానికి మాత్రమేనా 8వ పే కమిషన్? రాష్ట్ర ఉద్యోగుల పరిస్థితి ఏంటి?

8th Pay Commission:కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలను పెంచేందుకు ఏర్పాటు చేసే పే కమిషన్‌లలో ఇప్పుడు 8వ పే కమిషన్‌పై దేశవ్యాప్తంగా చర్చ నడుస్తోంది. ఈ కమిషన్ అమలైతే జీతాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయని ఉద్యోగులు ఆశిస్తున్నారు. అయితే ఒక ముఖ్యమైన ప్రశ్న అందరిలో ఉంది, ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కూడా వర్తిస్తుందా? అని చాలామంది అనుమాన పడుతున్నారు.
సాధారణంగా చూస్తే, 8వ పే కమిషన్ సిఫార్సులు నేరుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వర్తించవు. ఎందుకంటే ఈ కమిషన్‌ను కేంద్ర ప్రభుత్వం తమ ఉద్యోగులు, రక్షణ సిబ్బంది, రైల్వే.. పోస్టల్ ఉద్యోగుల కోసం ఏర్పాటు చేస్తుంది. అంటే ఇది కేవలం కేంద్రానికి సంబంధించిన వేతన వ్యవస్థపైనే ప్రభావం చూపుతుంది.  

అయితే రాష్ట్ర ఉద్యోగులు పూర్తిగా లాభం లేకుండా ఉండరు. గతంలో జరిగిన అనుభవం ప్రకారం, కేంద్ర ప్రభుత్వం జీతాలను పెంచిన తర్వాత రాష్ట్రాలు కూడా తమ ఉద్యోగులకు వేతనాలు పెంచే దిశగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటాయి. దీనికోసం రాష్ట్రాలు తమ సొంతంగా పే రివిజన్ కమిటీ (PRC)లను ఏర్పాటు చేసి, కేంద్రం తీసుకున్న నిర్ణయాలను ఆధారంగా తీసుకుంటాయి. అందువల్ల కొంత ఆలస్యంగా అయినా రాష్ట్ర ఉద్యోగులకు కూడా లాభం కలుగుతుంది.  

ఇప్పుడున్న అంచనాల ప్రకారం, ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ పెరిగితే కనీస జీతం భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ఉన్న వేతనాల కంటే 15 నుండి 20 శాతం వరకు పెరుగుదల ఉండొచ్చని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. దీని వల్ల కేంద్ర ఉద్యోగులతో పాటు రాష్ట్ర ఉద్యోగులలో కూడా ఆశలు పెరిగాయి.  

ఈ కమిషన్ ద్వారా సుమారు 50 లక్షల కేంద్ర ఉద్యోగులు మరియు 60 లక్షలకు పైగా పెన్షనర్లు ప్రయోజనం పొందవచ్చు. ముఖ్యంగా కనీస వేతనం పెద్ద మొత్తంలో పెరగవచ్చని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే బ్యాంక్ ఉద్యోగులు మాత్రం ఈ కమిషన్ పరిధిలోకి రారు. వారి జీతాలు వేరే ఒప్పందాల ఆధారంగా నిర్ణయించబడతాయి.  

అమలు విషయానికి వస్తే, పే కమిషన్ నివేదిక సమర్పించిన తర్వాత అమలుకు కొంత సమయం పడుతుంది. సాధారణంగా ఇది 1 నుండి 2 సంవత్సరాలు పడుతుంది. అయితే అమలు ఆలస్యమైనా, ఉద్యోగులకు పాత తేదీ నుంచి బకాయిలు (అరియర్స్) చెల్లించే అవకాశం ఉంటుంది.

