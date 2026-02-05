English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Jelly Roll: 90 కిలోల బరువు తగ్గిన అమెరికన్ ర్యాపర్.. ఎటువంటి మందులు వాడకుండా..!

Jelly Roll: 90 కిలోల బరువు తగ్గిన అమెరికన్ ర్యాపర్.. ఎటువంటి మందులు వాడకుండా..!

Jelly Roll weight loss journey; ఇటీవల ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒకరు బరువు తగ్గిన కథ చాలా మందిని ఆకట్టుకుంటోంది. అది ఒక సాధారణ వ్యక్తి కథ కాదు. గ్ర్యామీ అవార్డు గెలుచుకున్న అమెరికన్ ర్యాపర్.. కంట్రీ సింగర్ జెల్లీ రోల్ జీవితంలో జరిగిన పెద్ద మార్పు ప్రస్తుతం వైరస్ అవుతుంది. ఎలాంటి మందులు వాడకుండా.. వెయిట్ లాస్ డ్రగ్స్ తీసుకోకుండా, ఆయన సుమారు 90 కిలోల బరువు తగ్గడం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.
ఈ రోజుల్లో బరువు పెరగడం చాలా మందికి పెద్ద సమస్యగా మారింది. సెలబ్రిటీలైనా.. సాధారణ ప్రజలైనా ఇదే పరిస్థితి. బరువు ఎక్కువైతే ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా వస్తాయి. అందుకే చాలా మంది త్వరగా బరువు తగ్గేందుకు మందుల వైపు చూస్తారు. కానీ జెల్లీ రోల్ మాత్రం ఆ దారిని ఎంచుకోలేదు. ఆయన పూర్తిగా డైట్, వ్యాయామం, మానసిక మార్పు మీదే దృష్టి పెట్టారు.

జెల్లీ రోల్ తానకు ఎక్కువగా తినే అలవాటు ఉందని ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. ఆ అలవాటును మానడం తనకు మత్తు పదార్థాల అలవాటు మానినట్టే చాలా కష్టంగా అనిపించిందని తెలిపారు. అయినా కూడా ఆయన వెనక్కి తగ్గలేదు. 

మొదటగా ఆయన థెరపీ సహాయం తీసుకున్నారు. ఎందుకు ఎక్కువగా తింటున్నాను.. ఏ ఆహారం తనకు హాని చేస్తోంది..అన్న విషయాలను అర్థం చేసుకున్నారు. నెమ్మదిగా జంక్ ఫుడ్..అధిక కాలరీల ఆహారాన్ని దూరం పెట్టారు.  

రెండవ ముఖ్యమైన మార్పు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. రోజూ వాకింగ్, రన్నింగ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. రోజుకు 2 నుంచి 3 మైళ్లు, అంటే సుమారు 3 నుంచి 5 కిలోమీటర్లు నడవడం లేదా పరుగెత్తడం చేసేవారు. వారానికి 4 నుంచి 6 రోజులు ఇదే రూటీన్ పాటించారు. ఒకసారి తన స్నేహితులతో కలిసి 5K రన్ కోసం ట్రైనింగ్ చేసిన సమయంలోనే ఆయన సుమారు 32 కిలోల బరువు తగ్గారు.

ముందు టూర్ల సమయంలో పార్టీలు, మద్యం, ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఎక్కువగా ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు ఆయన జీవనశైలి పూర్తిగా మారిపోయింది. టూర్‌లో కూడా హెల్దీ ఫుడ్ తినడం.. ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవడం, రోజూ వ్యాయామం చేయడం అలవాటు చేసుకున్నారు. తినాలనే కోరిక వచ్చినప్పుడు దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం నేర్చుకున్నారు.

