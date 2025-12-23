English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Oneplus Turbo: వన్‌ప్లస్ న్యూ మొబైల్.. 9,000mAh బ్యాటరీతో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!

Oneplus Turbo Launch Date In India: మార్కెట్‌లోకి వన్ ప్లస్ టర్బో సిరీస్ మొబైల్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది అత్యద్భుతమైన ఫీచర్లతో లాంచ్ కాబోతున్నట్లు లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా దీనిని హై ఎండ్ ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది.

Oneplus Turbo Release Date: వన్ ప్లస్ కంపెనీ నుంచి మరో అద్భుతమైన మొబైల్ విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ టర్బో సిరీస్‌లో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ప్రీమియం ఫీచర్లతో అత్యంత శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో లాంచ్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. విడుదలకు ముందే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్‌తో పాటు కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా ఇటీవలే సోషల్ మీడియాలో దర్శనమిచ్చాయి. దీంతో ఈ మొబైల్‌కు మార్కెట్‌లో మంచి బచ్ ఏర్పడింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ ఫోన్‌కి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 
 
ఎప్పటినుంచో మంచి వన్ ప్లస్ మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు తప్పకుండా మరికొన్ని రోజులు పాటు వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే అత్యంత ప్రీమియం ఫీచర్లతో అతి తక్కువ ధరలోనే కొత్త టర్బో సిరీస్ మొబైల్‌ను మార్కెట్‌లోకి అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం డిజైన్ ని కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.   

ముఖ్యంగా OnePlus Turbo స్మార్ట్‌ఫోన్ PLU110 మోడల్ నెంబర్‌తో లాంచ్ కాబోతోంది. ఇది అత్యంత శక్తివంతమైన Snapdragon 8s Gen 4 చిప్‌సెట్ పై రన్ కాబోతున్నట్లు లీకైన వివరాలు క్లియర్‌గా చెబుతున్నాయి. అలాగే ఇది  LPDDR5X RAMతో పాటుUFS 4.0 స్టోరేజ్‌తో విడుదల కాబోతోంది. దీంతోపాటు చాలా ప్రత్యేకమైన అధిక-రిఫ్రెష్-రేట్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.   

లీకైన వివరాల ప్రకారం, ఈ మొబైల్.. 6.78-అంగుళాల ఫ్లాట్ LTPS OLED డిస్ప్లే ప్యానెల్‌ను కలిగి ఉండబోతోంది. దీంతోపాటు ఇది 1.5K రిజల్యూషన్, 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ సపోర్టును కూడా అందిస్తోంది. ఇక ఈ మొబైల్ బేస్ వేరియంట్ 12GB RAMతో ప్రారంభం కాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఇది 256 జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇక టాప్ ఎండ్ వేరియట్ 512GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌తో విడుదల కాబోతోంది 

దీనిని కంపెనీ ముందుగా చైనాలో విడుదల చేసి ఆ తర్వాత అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా దీనిని కంపెనీ మూడు కలర్ ఆప్షన్స్‌లో లాంచ్ చేయబోతోంది. ఇక ఈ మొబైల్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 9,000mAh బ్యాటరీ, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో విడుదల చేయబోతోంది. ఇందులో ప్రత్యేకమైన ఇన్ స్క్రీన్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా ఉంటుంది.  

ఇక వన్ ప్లస్ టర్బో సిరీస్ మొబైల్ మొత్తం రెండు మోడల్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని సమాచారం. ఈ మోడల్స్‌లో బేస్ వేరియంట్ తక్కువ ధరలో.. హై ఎండ్ వేరియెంట్ ఎక్కువ ధరలో ఉంటుంది. ఇక దీనిని కంపెనీ 2026 సంవత్సరం జనవరి నెలలో మార్కెట్‌లోకి విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది మార్కెట్‌లోకి విడుదలయితే వివిధ ప్రీమియం స్మార్ట్ ఫోన్స్‌తో పోటీపడే అవకాశాలున్నాయి.

