Vivo T5 Pro: అమెజాన్ సమ్మర్ సేల్.. 42 శాతం భారీ డిస్కౌంట్‌తో Vivo T5 Pro 5G.. ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

Written ByDharmaraju DhurishettyUpdated byDharmaraju Dhurishetty
Published: May 20, 2026, 11:20 AM IST|Updated: May 20, 2026, 11:20 AM IST

Vivo T5 Pro Flipkart Discount: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో vivo T5 Pro 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తోంది. దీనిపై అదనంగా నో కాస్ట్‌ EMI ఆప్షన్‌తో పాటు అదనంగా బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటన్నింటిని వినియోగించి పేమెంట్‌ చేస్తే.. 40 శాతం వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.  

Vivo T5 Pro Flipkart Discount: ఎప్పటి నుంచో vivo బ్రాండ్‌కి సంబంధించిన మంచి స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ అమెజాన్‌లో అద్భుతమైన డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ముఖ్యంగా సమ్మర్‌ సేల్స్‌లో భాగంగా ఈ వివో బ్రాండ్‌కి సంబంధించిన కొన్ని మొబైల్‌ సగం ధరలకే లభిస్తున్నాయి. అయితే, అమెజాన్‌లో అత్యధిక డిస్కౌంట్‌తో లభిస్తున్న వివో స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
 

డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌

ఈ vivo T5 Pro 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌, ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. మార్కెట్‌లో దీని ధర MRP రూ.61,999 కాగా.. ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ అమెజాన్‌లో ఇప్పుడే దీనిని కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా 42 శాతం వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కేవలం రూ.35,999కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.  

vivo T5 Pro 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌

అలాగే ఈ vivo T5 Pro 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై అద్బుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. Amazon Pay ICICI బ్యాంక్‌ క్రెడిట్‌ కార్డ్‌ను వినియోగించి పేమెంట్‌ చేసేవారికి ఏకంగా రూ.1,079 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా కొన్ని రకాల సెలక్టెడ్‌ క్రెడిట్ కార్డ్స్‌ వినియోగించి పేమెంట్స్‌ చేస్తే రూ.2,500 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది.  

నో కాస్ట్‌ EMI ఆప్షన్

అంతేకాకుండా ఈ vivo T5 Pro 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై నో కాస్ట్‌ EMI ఆప్షన్ కూడా లభిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేసేవారికి ప్రత్యేకమైన క్యాష్‌బ్యాక్‌ ఆఫర్‌ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇవే కాకుండా ఈ మొబైల్‌పై ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి. అలాగే ఇతర ఈ కామర్స్‌ కంపెనీల్లో ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి.  

ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్

ఇక ఈ vivo T5 Pro 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధంచిన ఫీచర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 9020mAh సిలికాన్-కార్బన్ (Silicon-Carbon) భారీ బ్యాటరీని కలిగ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 90W FlashCharge ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తోంది. దీని వల్ల ఫోన్‌ బ్యాటరీని సింపుల్‌గా, వేగంగా ఛార్జ్‌ చేయోచ్చు..గేమింగ్ కోసం బైపాస్ (Bypass) చార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది.  

ప్రోసెసర్

ఈ vivo T5 Pro 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో కంపెనీ 6.83 ఇంచుల 1.5K Flat AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్‌తో లభిస్తోంది. దీనివల్ల స్క్రోలింగ్‌తో పాటు గేమింగ్ చాలా స్మూత్‌గా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా 5000 nits పీక్ బ్రైట్‌నెస్ సపోర్ట్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో కంపెనీ ఎంతో శకతివంతమైన Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4nm) ఆక్టా-కోర్ ప్రోసెసర్ సపోర్ట్‌ను కూడా అందిస్తోంది.  

డ్యూయల్ కెమెరా

ఈ vivo T5 Pro 5G మొబైల్‌ వెనక భాగంలో AI డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్‌ను కూడా అందిస్తోంది. ఇవే కాకుండా Sony IMX882 సెన్సార్, OIS సపోర్ట్‌తో 50MP మెయిన్ కెమెరా లభిస్తోంది. దీంతో పాటు 2MP డెప్త్ సెన్సార్ కెమెరాతో పాటు అదనంగా 32MP సెల్ఫీ షూటర్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఫ్రంట్‌తో పాటు రియర్ కెమెరాల నుంచి 4K వీడియో రికార్డింగ్ సపోర్ట్ లభించడం విశేషం.  

