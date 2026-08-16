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Iqoo Neo 11 Ultra: ఆగస్టు 18న iQOO Neo 11 Ultra విడుదల.. ఫీచర్లు, కెమెరా స్పెసిఫికేషన్స్ ఇవే!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 16, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 12:36 PM IST

Iqoo Neo 11 Ultra Launch: మార్కెట్లోకి iQOO Neo 11 Ultra స్మార్ట్‌ఫోన్‌ విడుదల కాబోతోంది. ఇది అద్భుతమైన డిజైన్తో పాటు ప్రీమియం కెమెరా మాడ్యూల్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంటుందని లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి..

Iqoo Neo 11 Ultra Launch: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ తయారీ కంపెనీ ఐకూ (iQOO) మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. దీనిని కంపెనీ iQOO Neo 11 Ultra పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ దిమ్మతిరిగే ఫీచర్లతో పరిచయం చేయబోతున్నట్లు వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన కొన్ని ఫీచర్లు కూడా లీకయ్యాయి..
 

Best Gaming Smartphone1/6

పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్‌

ఇటీవల లీకైన ఫీచర్లకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. గతంలో ఎన్నడూ చూడని అద్భుతమైన బ్యాటరీ సెటప్‌తో పాటు పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్‌తో లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ప్రత్యేకమైన డిజైన్‌ను కలిగి ఉండబోతోంది. దీనికి తోడు ప్రీమియం కలర్ ఆప్షన్స్‌లో లభించబోతోంది..

Iqoo Neo 11 Ultra Price2/6

9,100 mAh భారీ బ్యాటరీ

ఈ iQOO Neo 11 Ultra మొబైల్‌లో ఏకంగా కంపెనీ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 9,100 mAh భారీ బ్యాటరీని అందించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు ఒక్కసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే.. పవర్ బ్యాంక్ అవసరం లేకుండా రోజుల తరబడి బ్యాటరీ బ్యాకప్ అందిస్తుందని లీకైన వివరాలు చెబుతూ ఉన్నాయి..

Iqoo Neo 11 Ultra News3/6

iQOO Neo 11 Ultra స్మార్ట్‌ఫోన్‌

ఈ iQOO Neo 11 Ultra స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎంతో ప్రత్యేకమైన 6.83 అంగుళాల భారీ 2K ఫ్లాట్ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా 144 Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ఉండటం వల్ల ఫోన్ స్క్రోలింగ్, గేమింగ్ అత్యంత స్మూత్‌గా ఉంటుందని సమాచారం.. దీంతోపాటు విజినోక్స్ (Visionox) F2 మెటీరియల్‌తో రూపొందించిన ఈ స్క్రీన్ అద్భుతమైన 2,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌ను సపోర్ట్ చేసే అవకాశాలున్నాయి.   

ప్రాసెసర్‌4/6

ప్రాసెసర్‌

అలాగే ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన డిస్ప్లే సర్క్యులర్ పోలరైజ్డ్ లైట్ 2.0 టెక్నాలజీ తో అందుబాటులోకి రావడం వల్ల కళ్లకు ఎలాంటి ఒత్తిడి పడకుండా డిస్ప్లే అడ్జస్ట్ అవుతుందని కంపెనీ క్లైమ్ చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. అంతేకాకుండా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500M (MediaTek Dimensity 9500M) ప్రాసెసర్‌ను కూడా కలిగి ఉండబోతోంది.   

Neo 11 Ultra Launch5/6

16 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా

ఈ మొబైల్ హెవీ గేమింగ్ ఆడే వారికి, ముఖ్యంగా మల్టీ టాస్కింగ్ చేసే వారికి ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. అలాగే ఈ మొబైల్ వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా సెట్ అప్ ను కలిగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇందులో 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ సెన్సార్‌తో పాటు 8 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్ ను అందించినట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఫ్రంట్ భాగంలో 16 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉండబోతుంది.   

Iqoo Neo 11 Ultra Launch6/6

3D ఫ్లోయింగ్ లైట్ ఎఫెక్ట్

సెక్యూరిటీని దృష్టిలో ఉంచుకొని కంపెనీ ఇందులో అద్భుతమైన ఇన్-డిస్‌ప్లే 3D అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 3D ఫ్లోయింగ్ లైట్ ఎఫెక్ట్ తో ఈ ఫోన్ డిజైన్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.. దీనిని కంపెనీ ఆగస్టు 18వ తేదీన మొదటగా చైనా మార్కెట్‌లో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది.

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Iqoo Neo 11 Ultra Price

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