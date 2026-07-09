/Grey Hair Remedy: ఈ ఒక్క ఆకు చాలు.. తెల్ల జుట్టుకు, జుట్టు పెరుగుదలకు సహజ పరిష్కారం!

Grey Hair Remedy: ఈ రోజుల్లో చిన్న వయసులోనే జుట్టు రాలడం, జుట్టు తెల్లబడడం చాలా మందిని వేధిస్తున్న సమస్యగా మారింది. మారుతున్న జీవనశైలి, ఒత్తిడి, పోషకాహార లోపం వంటి కారణాల వల్ల ఈ సమస్యలు మరింత పెరుగుతున్నాయి. ఇలాంటి సమయంలో ప్రకృతి సిద్ధంగా లభించే భృంగరాజ్ (గుంటగలగర) ఆకులు జుట్టు ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడతాయని కొన్ని ఆయుర్వేద, ప్రకృతి వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
నిపుణుల ప్రకారం, భృంగరాజ్ ఆకుల్లో ఉండే కొన్ని సహజ సమ్మేళనాలు జుట్టు కుదుళ్లకు మద్దతు ఇచ్చి, జుట్టు బలంగా పెరగడానికి సహాయపడవచ్చు. ఇవి తల చర్మంలో రక్తప్రసరణ మెరుగుపడేందుకు తోడ్పడతాయని, దాంతో జుట్టు పెరుగుదలకు అవసరమైన పోషకాలు కుదుళ్లకు సులభంగా చేరవచ్చని చెబుతున్నారు.
భృంగరాజ్ ఆకులు జుట్టు సహజ రంగును కాపాడటానికి తోడ్పడవచ్చని ఆయుర్వేద నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అయితే తెల్ల జుట్టును పూర్తిగా నల్లగా మార్చేస్తుందని నిర్ధారించే బలమైన శాస్త్రీయ ఆధారాలు పరిమితంగానే ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ క్రమం తప్పకుండా ఉపయోగిస్తే జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో ఉపయోగపడవచ్చు.
భృంగరాజ్ ఆకులు తల చర్మంలోని పొడిదనం, చుండ్రు వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో కూడా కొంత మేలు చేయవచ్చని చెబుతున్నారు. ఇందులో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్ గుణాలు తల చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో సహాయపడవచ్చు. జుట్టు రాలడం తగ్గి, కుదుళ్లు బలపడేందుకు ఇది తోడ్పడే అవకాశం ఉంది.
భృంగరాజ్ ఆకులను శుభ్రంగా కడిగి, నువ్వుల నూనె లేదా స్వచ్ఛమైన కొబ్బరి నూనెలో వేసి మెల్లగా మరిగించాలి. ఆకుల సారం నూనెలో కలిసిన తర్వాత చల్లార్చి వడకట్టి సీసాలో నిల్వ చేసుకోవాలి. ఈ నూనెను వారానికి నాలుగు నుంచి ఐదు సార్లు తలకు మర్దన చేసుకోవచ్చు. క్రమం తప్పకుండా ఉపయోగిస్తే జుట్టు ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు సహాయపడుతుంది.
జుట్టు రాలడం లేదా తెల్లబడడం తీవ్రమైన స్థాయిలో ఉంటే, స్వయంగా చికిత్స చేసుకోవడం కంటే చర్మవ్యాధి నిపుణులు లేదా వైద్యులను సంప్రదించడం ఉత్తమం.