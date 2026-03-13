English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Coin Hoard: ఇంటి కింద రూ.4.6 కోట్ల విలువైన బంగారు నాణేలు..అదృష్టం ఉంటే మీ ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి తాండవం చేస్తుంది!

Gold Coin Hoard Found In Russia: రష్యాలోని ఓ ఇంటి కింద వందలనాటి ఏళ్ల కింద బంగారు నిల్వలు బయటపడ్డాయి. రష్యన్ సామ్రాజ్యం ముగిసే చివరి రోజుల్లో ఆ బంగారు నాణేలను ముద్రించినట్లు తెలుస్తోంది. 1848 నుంచి 1911 ఏళ్ల నాటి మధ్య ముద్రించిన 409 నాణేలుగా గుర్తించారు. అయితే ఈ బంగారు నాణేలు పురాతన ఇంటి లోపల వీటిని దాటిపెట్టినట్లు పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు. 
 
రష్యాలోని ఓ ఇంటి కింద వందలనాటి ఏళ్ల కింద బంగారు నిల్వలు బయటపడ్డాయి. రష్యన్ సామ్రాజ్యం ముగిసే చివరి రోజుల్లో ఆ బంగారు నాణేలను ముద్రించినట్లు తెలుస్తోంది. 1848 నుంచి 1911 ఏళ్ల నాటి మధ్య ముద్రించిన 409 నాణేలుగా గుర్తించారు. అయితే ఈ బంగారు నాణేలు పురాతన ఇంటి లోపల వీటిని దాటిపెట్టినట్లు పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు.

లైవ్ సైన్స్‌లో వచ్చిన ఓ నివేదిక ప్రకారం.. పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు రష్యా వాయువ్య భాగంలో ఈ బంగారు నాణేలను కనుగొన్నారు. 2025లో రష్యన్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్‌కు సంబంధించిన ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆర్కియాలజీ, ఆల్-రష్యన్ హిస్టారికల్ అండ్ ఎథ్నోగ్రాఫిక్ మ్యూజియానికి చెందిన పరిశోధకులు తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. 

సెయింట్ పీటర్స్‌బర్గ్‌కు ఆగ్నేయ దిక్కులో 420 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న టోర్జోక్ సిటీలో ఓ నిర్మాణం చేపట్టాల్సి ఉంది. అయితే ఆ స్థలంలో ఓ పురాతన ఇల్లు ఉంది. దాన్ని తవ్విన క్రమంలో పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు పునాదిలో ఈ నిధిని కనుగొన్నారు. మట్టికప్పులో విరిగిన అవశేషాలు ఉన్నాయి. అందులో నుంచి మెరుస్తూ అవశేషాలు కనిపించాయి. తెరచి చూస్తే అవి బంగారు నాణేలుగా శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు.  

ఆ ఇంటిని కూల్చిన అవశేషాల్లో 1848 నుంచి 1911 ఏళ్ల నాటి ముద్రణ చేసిన 409 నాణేలు లభించాయి. అయితే అందులో ఒక్కో బంగారు నాణెం లక్షల రూపాయల విలువైనదని పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు చెప్పారు. దాని విలువ దాదాపుగా రూ.4.6 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా వేశారు. 

రష్యన్ సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించిన జార్లు నికోలస్ I, అలెగ్జాండర్ III పాలనలో  ఇందులో 2 నాణేలు ముద్రించినట్లు తెలుస్తోంది. మిగిలిన నాణేలు 1917 రష్యన్ విప్లవానికి ముందు రష్యా చివరి చక్రవర్తి అయిన జార్ నికోలస్ II పాలన నాటివిగా గుర్తించారు.

20వ శతాబ్దం ప్రారంభంలో 24 కుటుంబాలు ఈ ప్రాంతంలో నివసించినట్లు స్థానికులు చెబుతుండగా.. అయితే వారిలో ఏ కుటుంబం ఆ నాణేలను అక్కడ దాచిపెట్టిందో తెలియదని అంటున్నారు. 

