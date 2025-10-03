Hamsa purusha Maha Yoga: హంస పురుష రాజయోగం తో దీపావళి నుంచి రాశులకు బంపర్ జాక్ పాట్.. ఇంట్లో ధనలక్ష్మీ తాండవమే..

Hamsa purusha Maha Yoga: దాదాపు 100 యేళ్ల తర్వాత అరుదైన హంస పురుష మహా రాజయోగం ఏర్పడబోతుంది. దీంతో ఈ మూడు రాశుల జీవితాలు పూర్తిగా మారిపోనున్నాయి.
Hamsa purusha Maha Yoga:బృహస్పతి సంచారంతో అరుదైన హంస పురుష రాజ యోగం ఏర్పడుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, బృహస్పతి దాని ఉచ్ఛమైన రాశి కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. ఇది హంస మహాపురుష రాజ యోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఈ యోగం కొన్ని రాశుల ప్రజల అదృష్టవంతులను చేయబోతుంది. పనిలో ఆదాయం, పదోన్నతి పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. ఈ యేడాది దీపావళి అక్టోబర్ 20న వస్తుంది. దీపావళికి ముందు ఈ యోగం ఏర్పడటం గమనార్హం. ఈ అరుదైన యోగా కారణంగా ఏ రాశుల వారు వారి జీవితాలను మారుస్తారో ఇక్కడ సమాచారం ఉంది...
జ్యోతిషశాస్త్రంలో, బృహస్పతిని అదృష్టం, జ్ఞానం, సంపదకు కారణమై గ్రహం. ఈ గ్రహం దాని సంచారం సమయంలో అరుదైన శుభ యోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. 100 యేళ్ల తర్వాత కర్కాటకంలో సంచరిస్తున్నందున, హంస మహాపురుష రాజ యోగం ఏర్పడుతుంది. దీపావళి సందర్భంగా మూడు రాశుల ప్రజలకు ఈ ప్రత్యేక యోగా అపారమైన అదృష్టంతో పాటు ఆదాయం, గౌరవాన్ని తెచ్చిపెట్టబోతుంది.
వృశ్చిక రాశి: హంస మహాపురుష రాజయోగం వృశ్చిక రాశి వారికి సానుకూల ఫలితాలను అందుకుంటారు. ఎందుకంటే బృహస్పతి మీ రాశిలోని తొమ్మిదవ ఇంట్లో సంచరిస్తున్నాడు. ఈ సమయంలో అదృష్టం మీ వైపు ఉండవచ్చు. మీరు మీ మతపరమైన కార్యకలాపాలపై ఆసక్తి కలిగి ఉంటారనే చెప్పాలి. మీ పయనం చాలా దూరం సాగుతోంది. కుటుంబంతో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. వ్యాపారవేత్తలు తమ ప్రయత్నాలకు కావలసిన ఫలితాలను పొందుతారు. అదృష్టం మద్దతు కారణంగా మీరు ఆనందం, సంపదతో అపారంగా ఆశీర్వదించబడతారు.
కర్కాటక రాశి: ఈ హంస రాజ యోగం వలన కర్కాటక రాశి వారికి అత్యంత ధనవంతులు కాబోతున్నది కూడా వీరే కావడం గమనార్హం. ఈ రాజ యోగం మీ రాశిలో ఏర్పడుతుంది. ఈ సమయంలో మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. మీరు సమాజంలో అపారమైన గౌరవం ప్రశంసలను పొందుతారు. వ్యాపారంలో పెద్ద ఒప్పందాలు, లాభాలను పొందే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అదృష్టం మద్దతుతో మీరు గొప్ప విజయాన్ని అందుకుంటారు.
తుల రాశి: హంస పురుష రాజయోగంతో తులారాశి వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ యోగం మీ రాశిలోని పదవ ఇంట్లో ఏర్పడుతుంది. ఇది పదోన్నతికి, కొత్త బాధ్యతలను పొందుతారు. సామాజిక ప్రతిష్టను పెంచడానికి దారి తీస్తుంది. మీరు మీ సహోద్యోగులు, ఉన్నతాధికారుల నుండి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపారులు మంచి లాభాలను అందుకుంటారు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత మెరుగుపడుతుంది. ఇది మీ పొదుపులను కూడా పెంచుతుంది.
గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు, నమ్మకాలు, మత గ్రంథాలు వంటి వివిధ మాధ్యమాల నుండి సేకరించబడింది. జీ న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.